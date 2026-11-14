Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú ha despertado el entusiasmo de miles de personas que buscan conservar algún recuerdo de su paso por el país. En medio de la expectativa por la llegada del sumo pontífice, distintas instituciones y empresas se han sumado a esta iniciativa para ofrecer detalles conmemorativos a los ciudadanos que desean guardar un recuerdo de este acontecimiento.

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