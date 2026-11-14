La visita del papa León XIV al Perú ha despertado el entusiasmo de miles de personas que buscan conservar algún recuerdo de su paso por el país. En medio de la expectativa por la llegada del sumo pontífice, distintas instituciones y empresas se han sumado a esta iniciativa para ofrecer detalles conmemorativos a los ciudadanos que desean guardar un recuerdo de este acontecimiento.

Entre ellas figura la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ha puesto en marcha una propuesta dirigida a los usuarios habituales del Metropolitano. De esta manera, quienes utilizan diariamente este servicio de transporte público también podrán llevarse un recuerdo especial de la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

Se entrega gratis las tarjetas conmemorativas que llevan la imagen del sumo pontífice

La visita del papa León XIV al Perú también ha llegado al sistema de transporte público limeño con una iniciativa especial para sus pasajeros. La ATU, organismo adscrito al MTC, comenzó a distribuir gratuitamente tarjetas conmemorativas que llevan la imagen del sumo pontífice. La primera entrega se realizó el jueves 12 de noviembre, desde las 3:30 p. m., en la estación Papa León XIV / Tacna, situada en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación.

La propuesta busca que los usuarios habituales del Metropolitano puedan conservar un recuerdo de la visita apostólica del santo padre a Lima. Sin embargo, esta edición especial no está disponible para todos los pasajeros, pues está dirigida exclusivamente a quienes utilizan frecuentemente el servicio. Para obtener una de estas tarjetas, los interesados deberán mostrar su tarjeta habitual del Metropolitano al personal de la ATU, que comprobará en el sistema la frecuencia de sus viajes.

Conoce quiénes pueden recibir gratis la tarjeta relacionada la visita del papa León XIV

La iniciativa de la ATU contempla como beneficiarios a los pasajeros que registren un mínimo de cinco viajes semanales en el Metropolitano. Antes de entregar cada ejemplar conmemorativo, el personal de la entidad verificará en el sistema que los usuarios cumplan con esta frecuencia de uso, como parte de los requisitos establecidos para acceder a la edición especial.

Sin embargo, quienes consigan una de estas tarjetas deberán tener en cuenta que no recibirán saldo de transporte incluido. Para utilizarlas en sus desplazamientos cotidianos, será necesario realizar una recarga previa, tal como ocurre con las tarjetas convencionales. Además, estos ejemplares podrán emplearse tanto en el Metropolitano como en los servicios de los Corredores Complementarios.

Conoce en dónde se entregarán las tarjetas con la imagen del papa León XIV para los usuarios frecuentes

La campaña de entrega de tarjetas conmemorativas del Metropolitano continuará de manera gratuita y progresiva en distintos puntos de Lima. Después de la primera jornada en la estación Papa León XIV / Tacna, la ATU prosiguió con la distribución este viernes 13 de noviembre, desde las primeras horas del día, en la Estación Central. La entidad informó que anunciará a través de sus redes sociales oficiales las próximas estaciones y horarios habilitados para que más pasajeros puedan acceder a esta edición especial.

Esta iniciativa marca un precedente en la historia del Metropolitano, pues es la primera vez que el diseño de sus tarjetas cambia para rendir homenaje a una ocasión especial. El lanzamiento forma parte de las actividades organizadas por el retorno del papa León XIV al Perú. Como parte de este reconocimiento, la ATU también modificó la denominación del lado sur de la estación Tacna, que ahora luce el nombre de Papa León XIV / Tacna.