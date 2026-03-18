En el Perú, la identificación de los ciudadanos se sustenta en un documento clave para la vida civil y administrativa: el Documento Nacional de Identidad (DNI). Este registro no solo permite acreditar quién es una persona, sino que también resulta fundamental para realizar trámites en entidades públicas y privadas. La emisión de este documento está a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, organismo responsable de mantener actualizada la información de la población. Gracias a este sistema, se garantiza un control adecuado de los datos personales y su validez en distintos procesos legales. Contar con este documento vigente es indispensable para ejercer derechos como votar, firmar contratos o acceder a servicios financieros. Además, es requerido en gestiones cotidianas como inscripciones, viajes dentro del país o trámites notariales. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre el trámite para cambiar tu fotografía.

Mi apariencia física ya no es como la de mi DNI, ¿cómo puedo actualizar mi foto? Sigue estos pasos

Puedes actualizar datos como: huellas, firma y foto en el DNI vigente; en una oficina del Reniec estos son requisitos:

Si tienes DNI azul, se entregará el primer DNI electrónico con un costo de S/30.00 con el código 02121 hasta el 31 de diciembre del 2026.

Si tienes DNIe, paga S/41.00 con el código 00730 y concepto “actualización de imágenes y datos”.

Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercanoBanco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

¿Cómo cambiar tu decisión sobre donar órganos en tu DNI? Así puedes hacerlo

Si en algún momento decidiste modificar tu postura respecto a la donación de órganos y tejidos y quieres que esa elección quede registrada oficialmente en Reniec, puedes solicitar la actualización de tu DNI. Este trámite permite que tu decisión quede consignada de manera formal. Es importante tener en cuenta que cualquier cambio en los datos personales implica la emisión de un nuevo documento, lo que garantiza que la información impresa en tu DNI esté actualizada y refleje con precisión tu voluntad vigente.

Hazlo así en 3 pasos

1) Paga tu trámite

Si tienes DNI azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si tienes DNI electrónico: S/ 34.00 con el código de tributo 00730.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Solicita tu rectificación

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano e indícale al registrador el trámite que deseas realizar. Él ingresará la información al sistema, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega (aproximadamente 10 días hábiles ).

3) Recoge tu DNI

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI Electrónico se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega se ampliará a 15 días hábiles más aproximadamente.

Ten en cuenta que la entrega del DNI Electrónico es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.