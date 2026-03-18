Por Redacción EC

En el Perú, la identificación de los ciudadanos se sustenta en un documento clave para la vida civil y administrativa: el Documento Nacional de Identidad (DNI). Este registro no solo permite acreditar quién es una persona, sino que también resulta fundamental para realizar trámites en entidades públicas y privadas. La emisión de este documento está a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, organismo responsable de mantener actualizada la información de la población. Gracias a este sistema, se garantiza un control adecuado de los datos personales y su validez en distintos procesos legales. Contar con este documento vigente es indispensable para ejercer derechos como votar, firmar contratos o acceder a servicios financieros. Además, es requerido en gestiones cotidianas como inscripciones, viajes dentro del país o trámites notariales. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre el trámite para cambiar tu fotografía.