Desde el lunes 6 de octubre, 824 351 usuarios del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) iniciarán en todo el país el cobro de su quinta subvención bimestral del año, de S/350, correspondiente al padrón setiembre-octubre.

De ese total, 719 344 adultos mayores en situación de pobreza extrema, podrán cobrar el soporte económico a través de sus tarjetas de débito en cualquier cajero o agente Multired, ubicados en boticas, bodegas y negocios cerca a sus domicilios.

Pension 65 | Foto: Midis / Picasa

Mientras que otros 45 mil podrán cobrar en agencias del Banco de la Nación con su DNI y más de 800 lo harán en sus domicilios, incluyendo a los que han superado los 100 años. Otra modalidad de cobro será a través del despliegue de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), más conocidas como “carritos y avioncitos pagadores”, que llevarán el soporte económico a los puntos más distantes del Perú.

Cabe precisar que los adultos mayores cobrarán S/350, luego que el Gobierno aumentó el soporte económico en S/100, que se aplicó desde la subvención correspondiente a mayo y junio de 2025.

Para asegurar que los usuarios de Pensión 65 puedan hacer un buen uso de la tarjeta de débito y cobrar la subvención sin mayor dificultad, reciben diversas capacitaciones por parte de cada unidad territorial del programa del Midis.

Este lunes 6 de octubre inicia el pago de S/ 350 para Pensión 65 | Foto: Composición EC / Picasa

Cajamarca, con mayor población usuaria

El Midis informó que el mayor número de adultos mayores con la cobertura integral de Pensión 65 se encuentra en Cajamarca, con 90 325 usuarios. La lista continúa con Lima (73 298), Puno (72 838), Piura (64 299), Cusco (58 470), Áncash (48 075), La Libertad (41 953) y Ayacucho (41 338).

Además de la subvención económica, Pensión 65 del Midis también brinda a sus usuarios una atención diferenciada en los centros de salud de cada localidad a través del servicio “Te acompaño”. También, promueve la revaloración y promoción de sus habilidades y emprendimientos mediante la Intervención “Saberes Productivos”; así como fomenta su alfabetización digital y salud visual con la entrega de lentes para ver de cerca y con protección UV.