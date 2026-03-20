Resumen

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Miembros de mesa, ¡no pierdan esta oportunidad! Regístrate AQUÍ para cobrar tu pago 2026 | Foto: Andina
Miembros de mesa, ¡no pierdan esta oportunidad! Regístrate AQUÍ para cobrar tu pago 2026 | Foto: Andina
Por José Templo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dado un paso decisivo para asegurar que los miembros de mesa que cumplan con su deber cívico el próximo 12 de abril reciban su incentivo económico sin contratiempos. Con la apertura oficial del sistema de registro de pagos, los miembros de mesa seleccionados para las Elecciones Generales 2026 ahora pueden gestionar directamente la vía por la cual desean percibir la compensación de 165 soles, evitando así las tradicionales colas y el papeleo presencial innecesario. Esta herramienta tecnológica no solo busca agilizar la entrega de los fondos, sino también garantizar que la información bancaria de cada participante sea validada con antelación. Las autoridades han enfatizado que el éxito del abono depende exclusivamente de la precisión con la que el usuario complete sus datos en los canales autorizados. Si fuiste elegido como miembro de mesa, a continuación te contamos todo lo que debes saber el registro de modalidad de pago.

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