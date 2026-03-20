La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dado un paso decisivo para asegurar que los miembros de mesa que cumplan con su deber cívico el próximo 12 de abril reciban su incentivo económico sin contratiempos. Con la apertura oficial del sistema de registro de pagos, los miembros de mesa seleccionados para las Elecciones Generales 2026 ahora pueden gestionar directamente la vía por la cual desean percibir la compensación de 165 soles, evitando así las tradicionales colas y el papeleo presencial innecesario. Esta herramienta tecnológica no solo busca agilizar la entrega de los fondos, sino también garantizar que la información bancaria de cada participante sea validada con antelación. Las autoridades han enfatizado que el éxito del abono depende exclusivamente de la precisión con la que el usuario complete sus datos en los canales autorizados. Si fuiste elegido como miembro de mesa, a continuación te contamos todo lo que debes saber el registro de modalidad de pago.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA AFILIARSE AL COBRO DE LA COMPENSACIÓN?

Para que el dinero llegue directo a tu bolsillo sin vueltas ni trámites aburridos, solo tienes que seguir estos pasos desde tu celular o computadora:

Primero, dirígete a la web consultaelectoral.onpe.gob.pe y pon tu número de DNI. Busca la opción para el pago de los integrantes de mesa. Haz clic donde dice “Registra tu modalidad de pago AQUÍ” y luego dale un toque al cuadro que dice “EMPEZAR”. Ingresar los datos correspondientes de tu DNI. Elige cómo quieres recibir tu dinero. Puedes pedir que te lo depositen en tu cuenta de ahorros, que te lo manden a tu Yape o Plin, o simplemente ir a cobrarlo a cualquier ventanilla del Banco de la Nación. Revisa bien tus datos antes de terminar, porque una vez que elijas, ya no hay marcha atrás. Al final, te llegará un correo avisándote que todo salió perfecto.

(Foto: ONPE)

¿CÓMO PUEDEN CAPACITARSE LOS MIEMBROS DE MESA PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 12 DE ABRIL?

La preparación es el pilar de una jornada exitosa, especialmente ante la complejidad de elegir cinco cargos distintos en una sola fecha. La ONPE ha diseñado una estrategia de instrucción que combina la comodidad de lo digital con la eficacia de lo presencial.

A través de la plataforma ONPEDUCA, los usuarios pueden instruirse mediante videos y materiales que se pueden descargar para estudiar sin conexión a internet.

Adicionalmente, se han reservado los domingos 29 de marzo y 5 de abril para realizar simulacros y talleres en los propios centros de votación. Esta modalidad cara a cara es fundamental para que el Presidente, Secretario y Tercer Miembro se familiaricen con el material físico, las actas de escrutinio y los protocolos de seguridad.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE MESA?

Cumplir con la labor de conducir la mesa de sufragio trae consigo incentivos específicos. Aquellos que completen la jornada entera, desde la apertura a las 6:00 a. m. hasta el cierre del escrutinio, recibirán una retribución económica de 165 soles.

Asimismo, la ley garantiza un “día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente, beneficio que se extiende tanto a trabajadores del sector público como del privado.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO ASISTIR A LA JORNADA ELECTORAL?

Ignorar el llamado de la ONPE conlleva sanciones económicas. Aquellos ciudadanos que, habiendo sido elegidos como titulares o suplentes, no se presenten a cumplir su función o se nieguen a integrarse a la mesa cuando sea necesario ante la ausencia de sus compañeros, deberán pagar una multa de 275 soles.

Es importante destacar que esta sanción es independiente de la multa por no acudir a votar; por lo tanto, un integrante que no asista y tampoco emita su voto podría enfrentar un doble castigo económico acumulado.

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