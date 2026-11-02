La digitalización de los trámites públicos continúa avanzando en el Perú y ahora los usuarios cuentan con una nueva alternativa para pagar determinados servicios de la Superintendencia Nacional de Migraciones. La entidad habilitó los pagos mediante Yape para tres procedimientos relacionados con el pasaporte, con el objetivo de simplificar el proceso y reducir los pasos previos a la atención presencial.

¿Cuáles son los tres trámites de Migraciones que puedes pagar por Yape?

La nueva modalidad contempla tres procedimientos: Emisión, Emisión Urgente y Enrolamiento Móvil. Según la información difundida por Migraciones, estos servicios concentran aproximadamente el 90 % de la recaudación de la entidad, por lo que fueron priorizados para incorporarse a la billetera digital.

La opción de Emisión está vinculada con la expedición del pasaporte electrónico; Emisión Urgente está dirigida a quienes necesitan gestionar el documento con mayor prontitud, de acuerdo con las condiciones aplicables; y Enrolamiento Móvil corresponde al procedimiento de registro biométrico mediante una modalidad móvil. Antes de pagar, es importante seleccionar correctamente el servicio que necesitas y verificar sus requisitos.

¿Cómo pagar el pasaporte peruano desde Yape?

Para utilizar esta alternativa, el usuario debe ingresar a la aplicación actualizada de Yape y buscar la opción “Yapear servicios”. Después, debe escribir “Migraciones” en el buscador, introducir su número de DNI, elegir el trámite correspondiente y confirmar el pago. La plataforma indica que este procedimiento permite cancelar la tasa oficial sin costos adicionales por utilizar esta modalidad.

Una vez realizado el pago, el ciudadano debe conservar la constancia y presentarse en una sede de Migraciones o en un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) habilitado para continuar con el procedimiento. También debe llevar su DNI vigente y cumplir las condiciones correspondientes al servicio solicitado. El pago digital facilita esta etapa, pero no significa que la emisión del pasaporte se complete íntegramente desde el celular.

¿Qué necesitas para utilizar el nuevo sistema de pago?

La integración está dirigida a usuarios que tengan una cuenta BCP vinculada a Yape o una cuenta Yape creada con DNI, además de la versión actualizada de la aplicación. La recomendación es revisar los datos ingresados antes de confirmar la operación y guardar el comprobante para evitar inconvenientes durante la atención presencial.

Por otra parte, Migraciones recuerda que los ciudadanos no necesitan contratar intermediarios para tramitar el pasaporte ni comprar formularios o fotografías impresas. La entidad ha señalado que los pagos deben realizarse por canales autorizados y que los datos biométricos se capturan durante el procedimiento correspondiente.

Atención: una falla de Reniec afecta temporalmente los trámites

Aunque la nueva modalidad de pago representa una facilidad para los usuarios, existe una advertencia importante para quienes planean realizar el trámite este lunes 2 de noviembre de 2026. Una falla en los sistemas de Reniec interrumpió la conexión con Migraciones, lo que ocasionó la suspensión temporal del enrolamiento para nuevos pasaportes y la inhabilitación del pago de tasas mediante Yape, según reportes publicados durante la jornada.

En medio de esta situación, la entrega de pasaportes que ya habían sido tramitados continúa, mientras que los controles migratorios se realizan de manera manual. Hasta la última información consultada, no se había comunicado una hora exacta para el restablecimiento de los servicios afectados. Por ello, antes de acudir a una oficina o intentar pagar desde el aplicativo, conviene revisar los comunicados oficiales de Migraciones y las actualizaciones de Yape.

La incorporación de Yape a los pagos migratorios busca reducir las gestiones previas y facilitar el acceso al pasaporte electrónico en el Perú. Sin embargo, la disponibilidad de los servicios puede variar ante incidencias técnicas. Para evitar viajes innecesarios o confusiones con los pagos, lo más prudente es confirmar que el sistema se encuentre operativo antes de iniciar el procedimiento.

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