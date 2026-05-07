La derrota por 2-0 ante Palmeiras en Matute dejó a Sporting Cristal en una situación comprometida en su camino dentro de la Copa Libertadores. Con ese resultado, el conjunto celeste redujo su margen de error y ahora depende de una combinación de resultados para seguir con vida en el torneo. De aquí en adelante, el equipo rimense está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus partidos restantes de la fase de grupos. No solo necesita ganar, sino también hacerlo con una buena diferencia de goles, ya que ese criterio puede ser decisivo en la tabla final. Además de sus propios resultados, los celestes deberán estar atento a lo que ocurra con sus rivales directos, especialmente en los duelos entre los equipos que pelean los primeros lugares del grupo. Solo una combinación favorable de marcadores podría mantenerlo en zona de clasificación.

¿Milagro o realidad? Los resultados que necesita Sporting Cristal para seguir vivo en la Libertadores 2026

Aún resta disputarse el partido entre Junior de Barranquilla y Cerro Porteño, encuentro que cerrará la fecha y que podría modificar el panorama del grupo. Si el conjunto colombiano logra imponerse o, en su defecto, empata, el cuadro rimense mantendría opciones reales de clasificación dependiendo únicamente de sus propios resultados en las jornadas restantes. En ese escenario, los celestes no quedarían rezagados frente a sus rivales directos en la tabla.

En cambio, cualquier resultado favorable a Cerro Porteño ajustaría aún más la pelea por los puestos de clasificación, obligando a Cristal a afrontar el tramo final con menor margen de error. Más allá de los resultados que se den en el resto de la jornada, el panorama para los ‘cerveceros’ es claro: necesita sumar victorias para seguir con opciones en la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Zé Ricardo todavía tiene dos partidos por disputar en la fase de grupos, ambos fuera de casa, frente a Junior de Barranquilla y Cerro Porteño. Estos encuentros serán determinantes para definir su futuro en el torneo.

Torneo Apertura - resultados de la Fecha 13





Sábado 2 de mayo

FINAL | FC Cajamarca 3-2 Sport Boys

FINAL | ADT 1-0 Atlético Grau

FINAL | Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos

FINAL | Alianza Lima 2-1 CD Moquegua

Domingo 3 de mayo

FINAL | Sporting Cristal 2-2 Cusco FC

FINAL | Juan Pablo II 0-3 Universitario

FINAL | Atlético Atlético 4-1 Sport Huancayo

FINAL | Melgar 2-0 UTC

Lunes 4 de mayo

FINAL | Los Chankas 0-1 Garcilaso

Así se jugará la fecha 14 del Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 8 de mayo

15:00 UTC vs. FC Cajamarca

Sábado 9 de mayo

13:00 CD Moquegua vs. ADT

15:15 Atlético Grau vs. Cienciano

20:00 Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Domingo 10 de mayo

13:00 Sport Huancayo vs. Juan Pablo II

15:15 Comerciantes Unidos vs. Melgar

17:30 Cusco FC vs. Chankas CYC

Lunes 11 de mayo

13:00 Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

20:30 Sport Boys vs. Universitario