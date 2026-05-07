La derrota por 2-0 ante Palmeiras en Matute dejó a Sporting Cristal en una situación comprometida en su camino dentro de la Copa Libertadores. Con ese resultado, el conjunto celeste redujo su margen de error y ahora depende de una combinación de resultados para seguir con vida en el torneo. De aquí en adelante, el equipo rimense está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus partidos restantes de la fase de grupos. No solo necesita ganar, sino también hacerlo con una buena diferencia de goles, ya que ese criterio puede ser decisivo en la tabla final. Además de sus propios resultados, los celestes deberán estar atento a lo que ocurra con sus rivales directos, especialmente en los duelos entre los equipos que pelean los primeros lugares del grupo. Solo una combinación favorable de marcadores podría mantenerlo en zona de clasificación.
Aún resta disputarse el partido entre Junior de Barranquilla y Cerro Porteño, encuentro que cerrará la fecha y que podría modificar el panorama del grupo. Si el conjunto colombiano logra imponerse o, en su defecto, empata, el cuadro rimense mantendría opciones reales de clasificación dependiendo únicamente de sus propios resultados en las jornadas restantes. En ese escenario, los celestes no quedarían rezagados frente a sus rivales directos en la tabla.
En cambio, cualquier resultado favorable a Cerro Porteño ajustaría aún más la pelea por los puestos de clasificación, obligando a Cristal a afrontar el tramo final con menor margen de error. Más allá de los resultados que se den en el resto de la jornada, el panorama para los ‘cerveceros’ es claro: necesita sumar victorias para seguir con opciones en la Copa Libertadores.
El equipo dirigido por Zé Ricardo todavía tiene dos partidos por disputar en la fase de grupos, ambos fuera de casa, frente a Junior de Barranquilla y Cerro Porteño. Estos encuentros serán determinantes para definir su futuro en el torneo.
Sábado 2 de mayo
FINAL | FC Cajamarca 3-2 Sport Boys
FINAL | ADT 1-0 Atlético Grau
FINAL | Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos
FINAL | Alianza Lima 2-1 CD Moquegua
Domingo 3 de mayo
FINAL | Sporting Cristal 2-2 Cusco FC
FINAL | Juan Pablo II 0-3 Universitario
FINAL | Atlético Atlético 4-1 Sport Huancayo
FINAL | Melgar 2-0 UTC
Lunes 4 de mayo
FINAL | Los Chankas 0-1 Garcilaso
Viernes 8 de mayo
15:00 UTC vs. FC Cajamarca
Sábado 9 de mayo
13:00 CD Moquegua vs. ADT
15:15 Atlético Grau vs. Cienciano
20:00 Alianza Lima vs. Sporting Cristal
Domingo 10 de mayo
13:00 Sport Huancayo vs. Juan Pablo II
15:15 Comerciantes Unidos vs. Melgar
17:30 Cusco FC vs. Chankas CYC
Lunes 11 de mayo
13:00 Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético
20:30 Sport Boys vs. Universitario