Por Redacción EC

La derrota por 2-0 ante Palmeiras en Matute dejó a Sporting Cristal en una situación comprometida en su camino dentro de la Copa Libertadores. Con ese resultado, el conjunto celeste redujo su margen de error y ahora depende de una combinación de resultados para seguir con vida en el torneo. De aquí en adelante, el equipo rimense está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus partidos restantes de la fase de grupos. No solo necesita ganar, sino también hacerlo con una buena diferencia de goles, ya que ese criterio puede ser decisivo en la tabla final. Además de sus propios resultados, los celestes deberán estar atento a lo que ocurra con sus rivales directos, especialmente en los duelos entre los equipos que pelean los primeros lugares del grupo. Solo una combinación favorable de marcadores podría mantenerlo en zona de clasificación.