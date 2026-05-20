Para quienes necesitan confirmar si una persona registra antecedentes policiales antes de iniciar un proceso administrativo o legal, la Policía Nacional del Perú (PNP) pone a disposición un certificado oficial emitido por la Dirección de Criminalística. Este documento permite verificar, a nivel nacional, si el ciudadano presenta o no anotaciones relacionadas con delitos, faltas o intervenciones policiales. La constancia cuenta con una validez de 90 días calendario desde la fecha de emisión, por lo que, una vez vencida, debe volver a solicitarse desde cero y no admite renovación automática. El trámite puede efectuarse tanto de forma presencial como mediante las plataformas digitales autorizadas, facilitando así el acceso al servicio desde distintos puntos del país. Además, la gestión no necesariamente debe ser realizada por el titular del documento: en determinadas circunstancias, también pueden tramitarla el cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado de consanguinidad. En las siguientes líneas, te explicamos paso a paso todo lo que debes saber sobre este procedimiento y los requisitos necesarios para obtener el certificado.

Cuáles son los requisitos

Como titular, debes presentar:

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga tus datos personales.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

Como cónyuge, conviviente o pariente hasta el primer grado de consanguinidad:

Carta simple de autorización expresa e indubitable del titular facultando la realización de dicho trámite.

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga los datos personales del solicitante y su representante.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Paga la tasa de S/ 5.40 en la plataforma Pagalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación con el código 08116.

Luego, ingresa a la plataforma de la PNP, acepta los términos y condiciones, coloca los datos de tu comprobante de pago y tu información personal, y selecciona el motivo de tu trámite. Podrás descargar tu certificado en formato PDF al final de la operación. Inicia el trámite AQUÍ.

¿Cómo se dio presencialmente?





1) Paga en el Banco de la Nación

Acércate a la agencia del Banco de la Nación más cercana con tu documento de identidad vigente y paga la tasa de S/ 8.50 con el código 08116. Recibirás el voucher y formulario de solicitud.

Algunas agencias cuentan con el sistema de emisión de Certificado de Antecedentes Policiales. Si estás en una de ellas, podrás solicitarlo al momento del pago.

2) Solicita tu certificado

Si estás en una agencia del Banco de la Nación autorizada, solicita tu certificado después de realizar el pago. Tomarán tu huella dactilar y te entregarán el certificado. Este proceso toma de 5 a 15 minutos aproximadamente.

Si la agencia no expide este certificado, acércate a las comisarías a nivel nacional que cuentan con la sección CERAP. En Lima y Callao, puedes acercarte a estas oficinas o a los Centros .

Una vez ahí, entrega el voucher de pago y el formulario que te dieron en el banco. Te tomarán tu huella dactilar a través del sistema biométrico. Después de unos minutos, te entregarán el Certificado de Antecedentes Policiales para uso nacional.