Por Redacción EC

Para quienes necesitan confirmar si una persona registra antecedentes policiales antes de iniciar un proceso administrativo o legal, la Policía Nacional del Perú (PNP) pone a disposición un certificado oficial emitido por la Dirección de Criminalística. Este documento permite verificar, a nivel nacional, si el ciudadano presenta o no anotaciones relacionadas con delitos, faltas o intervenciones policiales. La constancia cuenta con una validez de 90 días calendario desde la fecha de emisión, por lo que, una vez vencida, debe volver a solicitarse desde cero y no admite renovación automática. El trámite puede efectuarse tanto de forma presencial como mediante las plataformas digitales autorizadas, facilitando así el acceso al servicio desde distintos puntos del país. Además, la gestión no necesariamente debe ser realizada por el titular del documento: en determinadas circunstancias, también pueden tramitarla el cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado de consanguinidad. En las siguientes líneas, te explicamos paso a paso todo lo que debes saber sobre este procedimiento y los requisitos necesarios para obtener el certificado.