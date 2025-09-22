Con el propósito de ejercer la docencia en un Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), institución del Estado que brinda formación técnica y vocacional, se ha dado inicio a un nuevo periodo de inscripciones para el proceso de incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM). Por ello, son miles de profesores que, durante este proceso, pueden inscribirse para formar parte de este concurso, con la condición de que se cumpla con los requisitos. Así, el Ministerio de Educación (Minedu) modificó el cronograma oficial del proceso de Nombramiento Docente 2025-2026, a fin de garantizar una adecuada organización y desarrollo del proceso. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL NUEVO CRONOGRAMA DEL NOMBRAMIENTO DOCENTE, SEGÚN MINEDU?

A través de la Resolución Viceministerial n.º 097-2025-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció que se realizó el proceso de inscripción de postulantes desde el 15 al 28 de mayo de 2025. Así, los maestros deberán rendir la Prueba Nacional el próximo 23 de noviembre de 2025, revelándose los resultados preliminares el 5 de diciembre de 2025. De esta manera, los aspirantes tendrán la posibilidad de presentar sus reclamos respecto al puntaje alcanzado entre el 6 y el 12 de diciembre de 2025.

Sin embargo, eso no es todo, ya que los resultados oficiales se sabrán recién el 18 de diciembre de 2025. En el caso de la fase descentralizada, que contempla la actualización del legajo personal y la verificación de requisitos, se llevará a cabo entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Por último, la lista de ganadores será publicada el 5 de febrero, mientras que las resoluciones se emitirán entre el 9 y el 12 del mismo mes. El ascenso tendrá vigencia a partir del 1 de marzo de 2026, lo cual permitirá formar parte de un grupo de más de 400 000 docentes que han sido evaluados desde el 2014.

REQUISITOS GENERALES Y PERFILES PARA FORMAR PARTE DEL NOMBRAMIENTO DOCENTE 2025-2026