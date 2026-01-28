Con el inicio del Año Escolar 2026 cada vez más cercano, una gran cantidad de escolares disfruta aún del receso anual, lejos de horarios y evaluaciones. Durante este periodo, muchos menores y jóvenes participan en actividades recreativas, físicas o creativas, buscando aprovechar de forma positiva estos días sin clases.

¡Minedu lo hace oficial! En esta fecha serán las vacaciones escolares en 2026

Bajo ese contexto, la cartera de Educación dio a conocer el cronograma oficial del año, donde se detallan los momentos clave del desarrollo formativo y los periodos de descanso previstos. Esta planificación facilita que madres, padres y personal docente de todo el país puedan coordinar con anticipación y organizar mejor el proceso educativo. A continuación, se presenta la información esencial sobre el tema.

Mediante una disposición normativa identificada como Resolución Ministerial 501-2025, la autoridad educativa del país aprobó el cronograma que regirá durante 2026 para instituciones estatales y particulares en todo el territorio. La medida introduce una organización orientada a equilibrar la formación en aula con las tareas administrativas, estableciendo 36 periodos de actividad académica enfocados en la enseñanza y el desarrollo de habilidades del alumnado, junto con 8 intervalos de gestión destinados al trabajo interno de directores y profesores, orientados a la planificación, revisión de metas y mejora pedagógica, sin participación estudiantil.

De esta manera, según Minedu, las clases escolares inician el lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año. Además, las primeras vacaciones escolares se darán del 18 al 22 de mayo, en la que se suspenden las clases escolares, pero el personal docente y directivo deberá asistir a las instituciones educativas, con el fin de participar en jornadas de capacitación pedagógica, evaluación de avances y planificación de las siguientes etapas del Año Escolar 2026, conforme indica el ciclo lectivo. A continuación, te presentamos el cronograma del calendario escolar:

Gestión (Planificación previa) - Bloque 1: 2 al 13 de marzo

Primer periodo de clases - Bloque 2: 16 de marzo al 15 de mayo

Gestión (Evaluación intermedia) - Bloque 3: 18 al 22 de mayo

Segundo periodo de clases - Bloque 4: 25 de mayo al 24 de julio

Gestión (Vacaciones estudiantiles) - Bloque 5: 27 de julio al 7 de agosto

Tercer periodo de clases - Bloque 6: 10 de agosto al 9 de octubre

Gestión (Ajustes pedagógicos) - Bloque 7: 12 al 16 de octubre

Cuarto periodo de clases - Bloque 8: 19 de octubre al 18 de diciembre

Gestión (Cierre administrativo) - Bloque 9: 21 al 31 de diciembre

¿Hasta cuándo puedes hacer el trámite de la matrícula digital 2026 en la plataforma de Minedu?

El esquema aprobado por el sector educativo señala que el plazo para remitir los formatos de inscripción cerrará de manera definitiva el miércoles 28 de enero. Resulta fundamental completar este paso dentro del tiempo indicado, ya que a continuación comenzará el proceso de revisión de información a cargo de las autoridades escolares. Tras concluir esa instancia, la plataforma asignará las vacantes existentes a quienes hayan cumplido íntegramente con las condiciones establecidas.