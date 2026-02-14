Minedu revela calendario 2026: estas son las novedades en las vacaciones escolares

El Año Escolar 2026 está a punto de iniciar en los colegios públicos y privados a nivel nacional, por lo que los estudiantes aprovechan sus últimas semanas de vacaciones para disfrutar con sus seres queridos, lejos de la rutina académica. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el calendario escolar para los más de 6.2 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria, en la que se distribuye las semanas lectivas y las semanas de gestión. De esta manera, la resolución establece que los alumnos contarán con tres periodos de descanso a lo largo del año, los cuales serán aprovechados por los docentes para continuar planificando sus actividades académicas y así brindar una educación de calidad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO ESCOLAR OFICIAL PARA ESTE 2026, SEGÚN MINEDU?

A través de la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación estableció oficialmente el calendario escolar para el 2026, exclusivamente para todos los colegios públicos y privados a nivel nacional. En este dictamen, se ha implementado un esquema que busca armonizar el aprendizaje presencial con el trabajo institucional, es decir, que se dividirá en 36 semanas lectivas, en las que se dictará clases y se fortalecerá las competencias de los estudiantes, así como 8 semanas de gestión destinados a que directivos y docentes desarrollen labores de planificación, evaluación de objetivos y fortalecimiento pedagógico, sin la presencia de los estudiantes. De esta manera, según Minedu, las clases escolares inician el lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año, conforme indica el ciclo lectivo. A continuación, te presentamos el cronograma del calendario escolar:

Bloques Duración Fechas 2026 Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas Del 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas Del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión 1 semana Del 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas Del 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas Del 27 de julio al 7 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas Del 10 de agosto al 9 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semana Del 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas Del 21 al 31 de diciembre

¿QUÉ DICE EL MINEDU SOBRE EL INGRESO DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS A LA EDUCACIÓN INICIAL?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la edad mínima para que un niño pueda matricularse en el nivel de educación inicial es de 3 años, siempre que los cumpla hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente. Esta iniciativa está orientada a salvaguardar el bienestar integral de la niñez desde las primeras etapas de su formación. De hecho, según la entidad, la diferencia de algunos meses en la primera infancia pueden representar cambios relevantes en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

Y es que, basándose en investigaciones, el Minedu indicó que los niños menores de edad suelen atravesar complicaciones en diferentes materias, como en matemática y comprensión lectora, así como presentar inseguridades y falta de participación activa durante las clases, lo que conllevaría a una incapacidad del estudiante para alcanzar sus objetivos académicos. Otro de las consecuencias que se enfrentaría sería ampliar la brecha de edad entre los alumnos de un mismo grado hasta en 16 meses, diferencia significativa en un periodo de la infancia donde los niños son particularmente vulnerables al estrés, la frustración y a demandas educativas poco adecuadas.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente. La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos”, explicó Jorge Figueroa, ministro de Educación, enfatizando en proteger la seguridad emocional, la autoestima y la disposición para aprender de los menores.