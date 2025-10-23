El proceso para solicitar el retiro de fondos de las AFP 2025 ya está en marcha, tras la habilitación de las plataformas digitales de las administradoras del Sistema Privado de Pensiones. Los afiliados pueden tramitar de forma virtual el retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, siguiendo el cronograma oficial establecido por la SBS según el último dígito del DNI.

El horario para registrar las solicitudes es el mismo en todas las AFP y busca garantizar un proceso ordenado y seguro para los aportantes. A continuación, te contamos en qué horario puedes realizar el trámite y qué detalles debes tener en cuenta antes de enviar tu solicitud.

¿CUÁL ES EL HORARIO DISPONIBLE PARA REGISTRAR EL RETIRO AFP 2025?

Las plataformas digitales de todas las AFP estarán habilitadas de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., sin incluir feriados. Durante ese periodo, los afiliados podrán ingresar a los portales oficiales de su administradora y completar el formulario correspondiente. Fuera de ese horario, el sistema permanecerá cerrado y no aceptará registros.

¿DÓNDE PUEDO HACER EL TRÁMITE DEL RETIRO?

El procedimiento se realiza únicamente de forma virtual, a través de las páginas oficiales de cada AFP:

AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: https://www.afpintegra.pe

Prima AFP: https://www.prima.com.pe

Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe

Cada una aplica el mismo horario y cronograma según el número del DNI del afiliado.

Composición EC: Andina

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE SOLICITUDES DEL RETIRO AFP 2025?

El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento.

A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

Cronograma de retiro de dinero de AFP

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA EL RETIRO?

Para acceder al retiro, el afiliado solo necesitará contar con su DNI, incluso si está vencido, y con su clave web de la AFP. Además, deberá tener una cuenta bancaria activa en alguna de las entidades financieras autorizadas, como BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco de Comercio, Banco GNB, Caja Huancayo, Caja Sullana, Banco Falabella, Banco Ripley o Banco de la Nación (este último, solo si no hay otra entidad disponible en la localidad).

Cumpliendo con estos requisitos, el proceso de solicitud será rápido, totalmente en línea y sin costo.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS PAGOS DEL RETIRO?

Los afiliados pueden decidir si desean retirar el monto completo de hasta 4 UIT o una cantidad menor. El dinero se entregará en hasta cuatro armadas, que serán depositadas directamente en la cuenta bancaria registrada por el usuario, con intervalos de 30 días calendario entre cada entrega, a partir de la fecha de registro de la solicitud, según informa Infobae.