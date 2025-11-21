El Examen Nacional de Preselección 2025 (ENP) de Beca 18 se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre, donde más de 97 000 estudiantes rindieron la prueba con el objetivo de alcanzar una de las 20 000 becas. Obtener un buen puntaje asegura que el joven pueda acceder a una serie de beneficios que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), como estudiar una carrera profesional pagada en su totalidad por el Estado. Así, tras la publicación de la lista oficial de preseleccionados del examen, los postulantes aprobados avanzarán automáticamente a la siguiente etapa, quedando cada vez más cerca de obtener las becas integrales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SALDRÁN LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES APROBADOS DEL EXAMEN NACIONAL DE PRESELECCIÓN?

El pasado domingo 16 de noviembre, aproximadamente 97 528 peruanos a nivel nacional se acercaron a sus respectivas sedes para rendir el Examen Nacional de Preselección 2025 (ENP) de Beca 18. En esta oportunidad, Pronabec anunció que los postulantes resolvieron 60 preguntas de opción múltiple (30 de competencia matemática y 30 de comprensión lectora) en un rango de dos horas. De esta manera, siguiendo el cronograma del programa adscrito al Ministerio de Educación, los resultados oficiales del ENP se conocerán el próximo lunes 22 de diciembre.

Así, ese día se dará a conocer la lista de estudiantes que superaron la prueba nacional y que avanzan a la siguiente fase en la que se definirá a los admitidos para acceder a las becas integrales del Estado. De hecho, este beneficio, dirigido exclusivamente para jóvenes en condición de pobreza, pobreza extrema en el Sisfoh u otra vulnerabilidad, tendrán la oportunidad de ingresar a institutos o universidades del país totalmente financiados como, por ejemplo, la matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, transporte y más.

CRONOGRAMA OFICIAL DE BECA 18 2026

A continuación, te presentamos el calendario oficial de la Etapa Preselección y Etapa Selección 2026:

Publicación de la lista de preseleccionados: 22 de diciembre de 2025.

Postulación oficial: del 23 de diciembre de 2025 al 17 de febrero de 2026.

Validación y subsanación de postulaciones: del 23 de enero al 24 de febrero de 2026.

Asignación de puntajes y selección final: del 4 al 12 de marzo de 2026.

Publicación de la lista de becarios seleccionados: 13 de marzo de 2026.

Aceptación del beneficio por los seleccionados: hasta el 20 de marzo de 2026.

