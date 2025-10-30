El proceso para acceder al nuevo retiro de fondos previsionales continúa avanzando en todo el país. Desde el pasado 21 de octubre, miles de afiliados al sistema de AFP vienen registrando sus solicitudes de manera digital para retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21,400. La medida busca brindar un alivio económico y ha sido organizada bajo un cronograma escalonado, con el fin de evitar la saturación de las plataformas de atención.

Este jueves 30 de octubre de 2025, continúa la atención para un grupo específico de ciudadanos, según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). A continuación, conoce quiénes pueden presentar su solicitud este día, cómo se efectuarán los pagos y cuál es el periodo libre disponible para quienes no alcancen su fecha asignada.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR SU RETIRO AFP ESTE JUEVES 30 DE OCTUBRE?

De acuerdo con el cronograma oficial de la Asociación de AFP, los afiliados cuyo DNI termina en el número 3 pueden registrar su solicitud este jueves 30 de octubre, así como el viernes 31 de octubre, y también el 25 de noviembre, en una segunda oportunidad. Esta medida forma parte del plan ordenado de atención establecido por las administradoras de fondos para garantizar un proceso ágil y sin demoras.

(Foto: Andina)

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE SOLICITUDES DEL RETIRO AFP 2025?

El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento.

A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

Cronograma de retiro de dinero de AFP

¿CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE DEL RETIRO AFP 2025?

El procedimiento se lleva a cabo de manera 100 % virtual. Cada afiliado debe ingresar al portal oficial de la AFP a la que pertenece, donde encontrará un formulario digital que debe completar con sus datos personales, número de cuenta y monto a solicitar. No se requiere acudir a ninguna agencia ni gestionar el retiro a través de terceros.

Tanto los residentes en el Perú como los peruanos que viven en el extranjero pueden acceder al beneficio, siempre que cuenten con conexión a internet y una cuenta bancaria activa donde se depositará el dinero.

¿CÓMO SE ENTREGARÁ EL DINERO RETIRADO?

El desembolso del dinero dependerá del monto total solicitado. Los afiliados que pidan menos de 1 UIT recibirán una sola transferencia, mientras que aquellos que retiren el monto máximo de 4 UIT (S/ 21,400), obtendrán el dinero en cuatro pagos mensuales consecutivos, de hasta 1 UIT por cada uno.

El calendario operativo de desembolsos será publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en los próximos días.

Foto: Andina

¿POR DÓNDE SE DEBE SOLICITAR EL RETIRO DE LOS FONDOS?

Cada administradora ha habilitado su propio enlace oficial para tramitar la solicitud:

AFP Integra: agenciadigital.afpintegra.pe

Profuturo AFP: enlinea.profuturo.com.pe

Prima AFP: retiro.prima.com.pe

AFP Hábitat: retiro.afphabitat.com.pe

El trámite puede hacerse desde una computadora o dispositivo móvil, ingresando con la clave personal y siguiendo las indicaciones de cada plataforma.

¿CÓMO SABER A QUÉ AFP ESTOY AFILIADO?

Quienes no recuerden a qué administradora pertenecen pueden realizar la consulta en el portal oficial de la SBS, ingresando a https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea y seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”. Solo se requiere el número de DNI para verificar la información.