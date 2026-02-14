Miraflores endurece sanciones: ahora botar basura en la playa puede costarte esta exorbitante cifra

Es bien sabido que, durante el verano en el Perú, miles de personas asisten a los principales balnearios, con el propósito de refrescarse y pasar un buen momento con los seres queridos. Inclusive, las playas más emblemáticas y populares están en la Costa Verde, donde llegan a diario cientos de limeños durante esta calurosa temporada. Sin embargo, tras el reciente anuncio que dispone el cierre temporal de la playa Agua Dulce este 15 de febrero, la Municipalidad de Miraflores anunció una serie de medidas que busca proteger no solo su litoral, sino también los animales marinos. De esta manera, el municipio busca poner orden y sancionar a los bañistas que generen contaminación o causen disturbios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR CONTAMINAR LAS PLAYAS EN MIRAFLORES?

En medio de las celebraciones por el Día de San Valentín, la Municipalidad de Miraflores recordó a los bañistas que llegarán a sus playas que existe una serie de medidas que deben respetar si no desean recibir una severa sanción. De acuerdo con Sergio Tapia, vocero del municipio y los salvaguardas de la PNP, aquellos que lleven alimentos en grandes cantidades como, por ejemplo, en ollas, táperes, entre otras, serán debidamente sancionados, así como para quienes vendan o consuman bebidas alcohólicas. Sin embargo, indicó que está permitido ingresar a estos balnearios con snacks o sándwiches, siempre que se tomen los cuidados como corresponde, a fin de evitar contaminar la zona.

Asimismo, el funcionario dejó en claro que, en caso de detectarse alguna infracción o incumplimiento de la medida adoptada, los responsables recibirán una multa que oscila entre S/ 3 800 y S/ 5 500 aproximadamente. De esta manera, Tapia mencionó que, con la ayuda de los orientadores, serenazgos y la Policía Nacional, prometen garantizar el cumplimiento de las normas ante la llegada de cientos de personas debido a estas celebraciones. “Se permite que ingresen con sánguches, pero no con ollas, platos y ese tipo de cosas (…) También está prohibido el uso de parlantes. Vamos a tener orientadores para que indiquen a las personas cómo desechar los residuos de manera correcta“, dijo para Canal N.

¿POR QUÉ LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS ANUNCIÓ EL CIERRE DE LA PLAYA AGUA DULCE?

A través de un comunicado lanzado en sus redes sociales, la Municipalidad de Chorrillos informó a la población que este domingo 15 de febrero se mantendrá cerrada la playa Agua Dulce. Esta medida responde a las constantes campañas de concientización y sensibilización que no han sido atendidas por el público, que ha continuado dejando toneladas de basura y otros desperdicios, sobre todo los fines de semana en el balneario limeño. De esta manera, el municipio busca preservar la salud pública y el medio ambiente del lugar, a fin de evitar la proliferación de bacterias y otros transmisores que podrían perjudicar a los usuarios y animales marinos.

“La Municipalidad de Chorrillos informa a la comunidad que, debido a la constante acumulación de basura en la playa Agua Dulce, y a pesar de la reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario. Por lo tanto, se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, anunció el municipio. Cabe mencionar que hace días, el alcalde chorrillano, Richard Cortez, había adelantado que adoptaría una medida drástica en la playa si persistía la contaminación.