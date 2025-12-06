El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó las reglas de seguridad para motociclistas y pasajeros, estableciendo nuevas condiciones para el uso de cascos, lentes y chalecos con el fin de reducir lesiones graves en las vías. La resolución directoral n.° 0028-2025-MTC/18 actualiza los lineamientos vigentes e incorpora elementos que buscan mejorar la protección sin afectar la movilidad.

La norma introduce cambios clave en los accesorios permitidos, los tipos de cascos autorizados y las sanciones por incumplimiento. Conoce cuáles son las obligaciones que regirán a partir de esta actualización y cómo impactarán en quienes circulan en motocicleta.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA MOTOCICLISTAS?

La actualización del MTC incorpora una serie de requisitos que buscan reforzar la seguridad sin limitar la comodidad del conductor. Según recoge la plataforma Infobae, entre los cambios más relevantes destacan:

1. Uso de lentes y visores polarizados: Ahora se permite emplear protectores visuales no transparentes, siempre que mantengan una adecuada visibilidad. Antes la regulación exigía exclusivamente visores totalmente claros.

2. Accesorios adicionales permitidos: Los motociclistas pueden utilizar pasamontañas, mascarillas o elementos similares para protegerse del viento, el polvo, el frío o la radiación solar.

3. Catálogo actualizado de cascos autorizados:

Integrales, que cubren cabeza, rostro y mentón.

Modulares, que permiten levantar la parte frontal sin perder seguridad.

Tipo jet, abiertos en la zona del mentón, recomendados para climas cálidos.

Off-road o de motocross, pensados para terrenos difíciles o irregulares.

4. Prohibiciones estrictas: No se aceptan cascos decorativos, modelos para bicicleta, skate o usos industriales, ni aquellos que presenten daños o carezcan de certificación.

5. Multas y sanciones: No portar casco o usar lentes inapropiados constituye la infracción G.59, que implica una multa de S/428, retención de la moto y 40 puntos menos en la licencia.

¿QUÉ DICE LA NORMA SOBRE EL USO DE CHALECOS?

El chaleco distintivo no será obligatorio de manera permanente. Solo deberá usarse cuando el Gobierno decrete un estado de emergencia por razones de seguridad interna. En esos escenarios, no portar el chaleco o manipular la placa para que no sea visible acarrea una infracción equivalente a la de los cascos: multa económica similar, inmovilización del vehículo y la suma de 20 puntos en el récord del conductor. La fiscalización de estas obligaciones recae en la Policía Nacional, mientras las municipalidades provinciales se encargan de ejecutar las sanciones.

¿POR QUÉ EL MTC REFUERZA ESTAS MEDIDAS?

La decisión del MTC se respalda en datos de la Organización Mundial de la Salud, que subrayan la importancia del uso de cascos certificados. Según estas estimaciones, llevar un casco adecuado reduce hasta en 40% la probabilidad de morir en un accidente y en 70% la posibilidad de sufrir lesiones graves.

Además, las estadísticas indican que quienes viajan en moto enfrentan entre 16 y 26 veces más riesgo de fallecer que los ocupantes de automóviles. Por ello, la norma se enmarca en el Decreto Legislativo 1216 y en el Reglamento Nacional de Tránsito, como parte de una estrategia integral para proteger la vida de los motociclistas.

