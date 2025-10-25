Conducir en edad avanzada es posible, pero solo hasta cierto punto. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fija límites que todo conductor mayor debe tener en cuenta si planea renovar su licencia este 2025, especialmente aquellos que superan los 70 años.

Las reglas varían según el tipo de brevete y la edad del solicitante, y una evaluación médica puede definir si continúan al volante o no. A continuación, te contamos cuál es la edad límite y qué requisitos exige el MTC para los adultos mayores.

¿CUÁL ES LA EDAD MÁXIMA PARA RENOVAR O OBTENER UNA LICENCIA DE CONDUCIR EN EL PERÚ?

El Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir establece que la edad máxima para obtener o revalidar un brevete profesional es de 80 años. Superado ese límite, los conductores ya no pueden tramitar ni renovar este tipo de licencia.

No obstante, a partir de los 70 años, es obligatorio pasar por exámenes médicos y psicológicos en una Entidad Certificadora de Salud reconocida por el MTC. Estas evaluaciones son esenciales para determinar si la persona conserva las aptitudes necesarias para conducir de forma segura.

¿CÓMO VARÍA LA VIGENCIA DE LA LICENCIA PARA ADULTOS MAYORES?

En el caso de las licencias no profesionales, la duración del documento depende de la edad del conductor.

Entre los 70 y 75 años, la licencia tiene una vigencia de cinco años.

Desde los 75 hasta los 81 años, el plazo se reduce a tres años.

Para los mayores de 81 años, el brevete solo se otorga por un máximo de dos años.

En todos los casos, es indispensable contar con un certificado médico vigente y cumplir con los requisitos establecidos por el MTC antes de iniciar el trámite.

Los adultos mayores de esta edad en Perú deberán someterse a este examen obligatorio para renovar su licencia de conducir en el Perú. | Foto: Freepik

¿POR QUÉ EL MTC APLICA ESTOS CONTROLES A LOS CONDUCTORES MAYORES?

El MTC considera que las condiciones físicas y psicológicas pueden variar con la edad, lo que podría afectar la capacidad de reacción y la atención al conducir. Por ello, exige evaluaciones periódicas que permitan garantizar que los adultos mayores se encuentren en condiciones adecuadas para manejar sin poner en riesgo su seguridad ni la de otros usuarios de la vía.

¿QUÉ CAMBIOS IMPORTANTES ANUNCIÓ EL MTC PARA 2025?

El MTC incorporó dos nuevas faltas muy graves al Reglamento Nacional de Tránsito:

M45, para quienes usan rutas no autorizadas con el fin de evitar el pago de peajes.

M46, para quienes causen daños a casetas o equipos de peaje.

Ambas infracciones implican una multa del 12% de la UIT (S/642 en 2025), además de la retención de la licencia y el internamiento del vehículo.

¿CÓMO SE PUEDEN REDUCIR LAS MULTAS DE TRÁNSITO?

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) modificó los requisitos del Programa de Reducción de Sanciones (PRS). Para acceder a los descuentos, los conductores deben completar el Curso de Buenas Prácticas en Seguridad Vial, dictado a nivel nacional.

Los porcentajes de reducción son los siguientes:

95% para infracciones leves.

92% para graves.

90% para muy graves.

El beneficio se aplica incluso a multas en proceso de cobranza, siempre que el infractor reconozca su responsabilidad y se comprometa a no reincidir. Sin embargo, no aplica a quienes tengan sanciones firmes o infracciones del Código F.1 del Reglamento Nacional de Transporte, según informa el diario La República.