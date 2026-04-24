Por Redacción EC

La fecha para conocer el nombre del nuevo presidente peruano, finalmente llegó envuelta en una serie de retrasos e irregularidades, y esto tras llevarse a cabo una votación que desde inicio de campaña venía resultando polémica. A propósito de la jornada celebrada el 12 de abril, hoy muchos ciudadanos se hacen preguntas entorno a la omisión de sufragio, y el particular pago de multa que debe efectuarse de manera administrativa, según lo precisa el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por ejemplo. En relación a los venideros comicios de segunda vuelta, ahora te contamos lo que genera el incumplimiento de dicho desembolso, y cómo podría afectarte si no terminaste eligiendo a tus candidatos favoritos.

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