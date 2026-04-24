La fecha para conocer el nombre del nuevo presidente peruano, finalmente llegó envuelta en una serie de retrasos e irregularidades, y esto tras llevarse a cabo una votación que desde inicio de campaña venía resultando polémica. A propósito de la jornada celebrada el 12 de abril, hoy muchos ciudadanos se hacen preguntas entorno a la omisión de sufragio, y el particular pago de multa que debe efectuarse de manera administrativa, según lo precisa el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por ejemplo. En relación a los venideros comicios de segunda vuelta, ahora te contamos lo que genera el incumplimiento de dicho desembolso, y cómo podría afectarte si no terminaste eligiendo a tus candidatos favoritos.

ESTO PUEDE PASARTE SI OMITES PAGAR MULTA DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 2026

Jornada inédita es la que experimentaron los peruanos el domingo 12 de abril cuando las Elecciones Generales 2026 terminaron celebrándose a nivel nacional, y así como millones emitieron voto, otros tantos no cumplieron con su deber cívico.

Es así como hoy el JNE se refiere al respecto, y llama la atención dando a conocer que con miras a la segunda vuelta, los ciudadanos mayores de edad igualmente se encuentran obligados a sufragar en respectiva mesa asignada, e instalarla pese a contar con multa emitida.

Las Elecciones Generales 2026 seguirán su curso en el mes de junio para conocer entre dos candidatos al flamante presidente peruano, y figurar con deuda administrativa por falta a la jornada del 12 de abril, no te terminará excluyendo de nueva participación cívica.

ESTOS SON LOS TRÁMITES QUE NO PUEDES REALIZAR SI OMITES PAGO DE MULTA ELECTORAL, SEGÚN LA ONPE

En medio de protestas por la falta de instalación de mesas de sufragio, finalmente la jornada de Elecciones Generales 2026 ha terminado llevándose a cabo en Perú, y evidenciándose un alto porcentaje de ciudadanos que por diversos motivos, no ejerció su derecho al voto.

Al respecto, y previo a la celebración de históricos comicios a nivel nacional, la especialista en capacitación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, advirtió mediante diálogo concedido a Exitosa, que quienes no cumplan con pagar multa económica tras inasistencia a local asignado, quedarán automáticamente impedidos de realizar trámites puntuales ante entidades públicas como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Si omites el acto de sufragio durante las Elecciones Generales, y resides en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), debes pagar 110 soles, 55 para distritos pobres (1% UIT), y 27.50 si vives en distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

“Para poder, por ejemplo, hacer un trámite notarial, alguna gestión, incluso para cambiar su DNI, cuando quiera hacerlo, primero tiene que pagar la multa que corresponde”, refiere asimismo Cledy Gutiérrez de la ONPE, y entorno a ese ciudadano que no pudo o simplemente decidió no votar el 12 de abril, y termina estando obligado a pagar penalidad económica hasta como miembro de mesa (S/275).