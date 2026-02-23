Multa por no votar en las elecciones presidenciales 2026 en Perú: este es el monto por no sufragar este 12 de abril

Las Elecciones Presidenciales 2026 están a la vuelta de la esquina en Perú, y más de 27 millones de personas se preparan para elegir a su nuevo presidente de la república, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino por los próximos cinco años en el cargo. Aunque esta jornada es histórica para el país, debido a que se elige a los máximos representantes políticos, lo cierto es que una parte de la población, por diversos motivos, no acude a su local de votación ni cumple con su deber como miembro de mesa, sea titular o suplente. Frente a esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informaron que incumplir con este deber cívico conlleva consecuencias económicas y administrativas, lo cual dependerá de la clasificación de pobreza del distrito en el que está registrado. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO PAGAR UNA MULTA ELECTORAL?

Las sanciones por no acudir a votar o incumplir la función de miembro de mesa en estas Elecciones Generales 2026, conlleva a la imposición de una multa electoral, conforme comparte América TV, y son: