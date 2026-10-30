La ampliación del carril bus bidireccional de la avenida Arequipa traerá cambios para los conductores que viven o tienen estacionamientos en esta importante vía de Lima. Para evitar que los residentes pierdan el acceso a sus cocheras, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó el Vehículo Autorizado con Permiso de Paso (VAPP), una autorización especial que permite ingresar o salir de determinados predios atravesando el carril exclusivo del Corredor Azul. El permiso no habilita a utilizar esta vía como una ruta de circulación habitual.

¿Cómo solicitar el permiso VAPP para acceder a una cochera?

El trámite puede realizarse mediante la plataforma virtual habilitada por la ATU. Para comenzar, ingresa al portal oficial del VAPP, crea una cuenta y sigue las indicaciones para registrar la solicitud. El procedimiento está dirigido a personas que necesitan acceder a inmuebles ubicados en la avenida Arequipa o en calles transversales cuyo ingreso requiere cruzar el carril bus.

Antes de completar el registro, prepara los documentos que permitan verificar tu identidad, domicilio y vehículo. La ATU solicita información como el DNI o un recibo de servicios que acredite la dirección, la placa vehicular y la tarjeta de identificación del vehículo. El permiso es gratuito y puede emitirse en formato físico o digital, con un código QR para facilitar su verificación durante los controles.

¿Quiénes pueden obtener el permiso y cuánto dura?

La autorización está dirigida a residentes, propietarios, inquilinos y otras personas que necesiten acceder a cocheras o inmuebles de la zona intervenida. También contempla situaciones específicas de trabajadores e instituciones que requieren el ingreso vehicular. La aprobación depende de que el solicitante acredite la necesidad de acceso y cumpla las condiciones establecidas por la ATU.

Existen modalidades con diferentes periodos de vigencia: el permiso permanente puede durar un año, el temporal seis meses y el eventual 24 horas para necesidades puntuales, como un traslado o una visita. La autorización se vincula a la placa registrada, por lo que cada vehículo debe contar con el permiso que corresponda. Antes de enviar la solicitud, conviene verificar en la plataforma cuál es la modalidad aplicable al caso particular.

¿Por qué la avenida Arequipa tendrá un carril bus bidireccional?

La ATU anunció que la segunda etapa del proyecto se ampliará hasta la altura del jirón Manuel Segura, aproximadamente en la cuadra 15 de la avenida Arequipa, con inicio previsto para mediados de noviembre de 2026. La medida busca mejorar la circulación de los buses del Corredor Azul y reducir sus tiempos de viaje en una de las principales avenidas de la capital.

Según el balance difundido por la entidad, durante la primera etapa el tiempo de recorrido del tramo pasó de entre 10 y 15 minutos a aproximadamente 3 a 5 minutos, mientras que la velocidad comercial de los buses aumentó de 9 a 16 kilómetros por hora. La cantidad de usuarios también subió de 70.000 a 78.000, de acuerdo con las cifras comunicadas por la ATU.

¿Qué restricciones tiene el permiso VAPP?

La avenida Arequipa se encuentra dividida en tramos identificados por colores. El permiso autoriza el acceso únicamente en el sector vinculado al inmueble registrado: no permite recorrer libremente el carril exclusivo ni utilizarlo para evitar el tráfico. Por ello, es importante revisar que el tramo asignado corresponda a la cochera a la que se necesita ingresar o de la que se debe salir.

La ATU también contempla facilidades para casos particulares. Los taxis autorizados y las unidades de transporte escolar debidamente acreditadas pueden acceder para recoger o dejar pasajeros bajo las condiciones previstas. Para las personas con discapacidad, existe una modalidad de autorización vinculada a la persona, no necesariamente a una placa específica. Si necesitas un taxi por aplicativo u otro servicio eventual, revisa previamente con la ATU qué autorización corresponde para evitar inconvenientes en los puntos de control.

En conclusión, si vives en la avenida Arequipa o necesitas ingresar a una cochera dentro de los tramos intervenidos, lo recomendable es tramitar el VAPP antes de que empiece la ampliación del carril bus. El proceso no tiene costo, pero exige acreditar la necesidad de acceso y respetar las condiciones de uso. Puedes iniciar la solicitud en el portal oficial de la ATU y consultar allí las indicaciones actualizadas para tu caso.

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