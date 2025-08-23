Obtener una copia certificada de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción ya no es un trámite complicado ni lento. Gracias a los servicios que ofrece el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los ciudadanos pueden acceder a estos documentos de forma rápida y sencilla, sin necesidad de largas esperas ni papeleos excesivos.

El Reniec ha implementado una red de agentes a nivel nacional que permite a las personas solicitar e imprimir estos documentos oficiales al instante. Este servicio está disponible tanto en Lima como en diversas provincias del país. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO PUEDES OBTENER UNA COPIA CERTIFICADA DE UN ACTA?

El Reniec ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio que permite emitir copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción de forma inmediata. Estos documentos pueden ser solicitados en los Agentes Reniec, puntos autorizados donde el trámite se realiza de forma automatizada y rápida.

Para acceder a este servicio, solo es necesario acercarse a uno de los puntos habilitados con los datos completos de la persona titular del acta. El sistema verifica la información y genera el documento en ese mismo momento. “Solicita e imprime actas al toque en nuestros agentes Reniec”, señala una publicación que comparte la entidad en redes sociales.

¿DÓNDE PUEDES CONSEGUIR EL DOCUMENTO?

Puedes obtener copias certificadas de actas en diversos puntos del país donde operan los Agentes Reniec. Estos se encuentran en centros comerciales y oficinas descentralizadas tanto en Lima como en regiones del interior. A continuación, te detallamos dónde acudir:

EN LIMA

Centros Comerciales:

Jockey Plaza: Av. Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco

Open Plaza Angamos: Av. Angamos N° 1805, cruce con Av. Tomás Marsano – Surquillo

Centro Comercial Mall del Sur: Av. Los Lirios N° 300 – San Juan de Miraflores

Agencias y Oficinas RENIEC:

OR San Martín de Porres: Eduardo de Habich N° 590 – 592 con Pedro Paulet N° 589

OR Independencia: Calle Los Andes N° 486, Urb. Industrial Panamericana Norte

OR Jesús María: Talara N° 130-132-134 y 136 – Jesús María

OR Barranca: Independencia N° 674 – 676 – 678

OR Miraflores: Ernesto Diez Canseco N° 230

OR San Borja: San Luis N° 1673, Urb. Jacarandá II

OR Lima: Av. Nicolás de Piérola N° 545

Agencia Áncash (Lima): Ancash N° 336-340 y 344 (Frente a la Plazuela San Francisco) – Lima

OR Comas I: Túpac Amaru N° 5527 – 5531 – 5535 – 5537, Urb. Huaquillay 2da Etapa

EN PROVINCIAS

Centros Comerciales:

MegaPlaza Chimbote: Av. Raúl Haya de la Torre N° 4694

MegaPlaza Ica: Av. Los Maestros N° 206 – 208

Agencias y Oficinas RENIEC:

OR Chiclayo: Balta N° 680 y esquina con Av. Elías Aguirre

OR Piura: Libertad N° 568

OR Trujillo I: Pablo Casals Mz. A Lt. 6, Urb. Los Cedros

OR Iquitos: Próspero N° 201

OR Huancayo: Mariscal Castilla N° 1801

OR Arequipa: San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101

OR Cusco: El Sol N° 272

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.