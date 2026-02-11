¿No alcanzaste vacante? El Minedu te brinda opción para que todavía accedas a proceso de matrícula e inscribas a tu hijo en colegio público

Las clases escolares 2025 a nivel nacional, culminaron oficialmente el último viernes 19 de diciembre, y ahora el Ministerio de Educación (Minedu) anuncia la implementación de la matrícula digital a partir de la cual los padres de familia interesados en alcanzar una vacante para sus hijos, pueden realizar trámite desde propios hogares. Con respecto a la modalidad mencionada, hoy resulta importante destacar que si vives en Lima Metropolitana, todavía cuentas con chance de inscribir a tu niño o adolescente para el inicio de año regular de estudios, y hasta esta fecha puntual tras habilitación e inicio de etapa complementaria.

ESTA ES LA OPORTUNIDAD BRINDADA POR EL MINEDU PARA QUE LOGRES MATRICULAR A TU HIJO EN COLEGIO PÚBLICO

A nivel nacional, los niños y adolescentes peruanos cuentan con matrícula abierta para integrar las miles de aulas habilitadas por parte del Minedu, y en ese sentido ahora llama la atención la extensión de cronograma que le permite a los padres de familia poder todavía acceder a una vacante escolar de cara al inicio de clases programado para el 16 de marzo.

De acuerdo a información compartida por parte de dicha entidad de gobierno, oficialmente ha iniciado el proceso a partir del cual de manera complementaria, y hasta el 7 de marzo, puedes continuar buscando conseguir plazas a fin de terminar inscribiendo a tu hijo, por ejemplo, haciendo uso de la virtualidad también.

Si quieres acceder a una vacante en colegio público de Lima Metropolitana, ingresa a Matrícula Digital 2026 para verificar si todavía quedan disponibles, y a partir de entonces llevar a cabo la solicitud requerida mediante dicha plataforma virtual o acudiendo de forma presencial al colegio de tu interés.

Recuerda contar con usuario y contraseña a fin de terminar generando un trámite que le permitirá a tu hijo arrancar de la mejor forma el Año Escolar 2026 cuyo primer día de clases según el Minedu, será el lunes 16 de marzo.

LOS REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA OBTENER UNA VACANTE ESCOLAR VÍA MINEDU EN 2026

Tras el término de un nuevo periodo escolar durante el 2025, ahora llega el turno de correr por una vacante para los niños y jóvenes de la EBR, siendo hasta dos modalidades de solicitud aquellas que hoy habilita el Minedu.

En ese sentido, y con respecto a las plazas disponibles, te compartimos el listado integrado por los requisitos que debes cumplir a fin de buscar conseguir alguna, y terminar presentando documentación de manera exitosa:

Ser mayor de edad

Contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y menor de edad (En caso de no disponer de cédula física, debes completar una declaración jurada y adjuntarla en sistema)

Mantener activo un número de teléfono y correo electrónico mediante los cuales se recibirán las notificaciones acerca del avance del proceso.

Con el Año Nuevo 2026 iniciado, comenzará también la carrera por alcanzar una vacante que asegure lugar de menores de edad en colegios públicos del Perú, confirmándose la implementación de hasta dos modalidades de matrícula a nivel nacional.

EL CALENDARIO DE FECHAS PROGRAMADAS PARA EFECTIVIZAR EL AÑO ESCOLAR 2026

El Año Escolar 2026 en Perú representa la temporada y/o periodo de nuevos bloques de semana de gestión y horas lectivas llevadas a cabo tanto en colegios públicos como privados del país, según lo dispuesto por el Minedu y especificado en la Resolución Ministerial N° 501 con respecto al inicio de clases.

Luego de las merecidas vacaciones gozadas por el alumnado de las más de 50 mil instituciones que operan a nivel nacional, cada niño y adolescente retornará a las aulas teniendo en cuenta las fechas relacionadas al desarrollo del servicio educativo cuyo comienzo y final calendarizado son los siguientes:

INICIO DE CLASES ESCOLARES 2026

- Lunes 16 de marzo

FIN DE CLASES ESCOLARES 2026

- Viernes 18 de diciembre

Cabe resaltar, que el Minedu aprobó también con respecto al Año Escolar 2026, que la organización del cronograma de semanas lectivas figure dividido en bloques por periodo vacacional, determinando así hasta 36 netamente de estudio, y 8 de gestión para el uso de personal administrativo, y entre los cuales figuran los docentes.

En ese sentido, el calendario escolar en Perú para el presente periodo, se ejecutará en cada colegio estatal y privado de la siguiente manera desde el lunes 2 de marzo:

Primer bloque de semanas de gestión (1 semana)

- 02/03 al 13/03

Primer bloque de 9 semanas lectivas

- 16/03 al 15/05

Segundo bloque de semanas de gestión

- 18/05 al 22/05

Segundo bloque de 9 semanas lectivas

- 25/05 al 24/07

Tercer bloque de semanas de gestión

- 27/07 al 07/08

Tercer bloque de 9 semanas lectivas

- 10/08 al 09/10

Cuarto bloque de semanas de gestión

- 12/10 al 16/10

Cuarto bloque de 9 semanas lectivas

- 19/10 al 18/12

Quinto bloque de semanas de gestión

- 21/12 al 31/12

Según la organización determinada y plasmada en la Resolución Ministerial N° 501, toda semana de gestión aprobada por el Minedu con miras al Año Escolar 2026, será utilizada para verificar avances y oportunidades de mejora en virtud a la labor del personal de cada Institución Educativa (IE), y teniendo en cuenta que figura asociada técnicamente al cumplimiento de las vacaciones tras el término del primer semestre y posterior culminación de clases programadas.