El gobierno peruano a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), implementó en agosto de 2020 una plataforma que hoy continúa ofreciendo capacitación gratuita y formación especializada en ámbitos relacionados a la ciberseguridad, por ejemplo. Con respecto a precisamente la habilitación de nueva ruta formativa de aprendizaje, te contamos que dicha entidad en alianza con CISCO, ahora sorprende lanzando 1000 becas para acceder a programa autoformativo mediante el cual puedes terminar estudiando el curso de “Hacker Ético”. Conoce los detalles a continuación, y cómo inscribirte si te interesa aprender el arte de la seguridad ofensiva.
La oportunidad que quizá estabas esperando, hoy ha llegado gracias al MTPE, y ese convenio de colaboración interinstitucional con CISCO Systems Perú a partir del cual ahora se lanzan 1000 becas dirigidas a aquellas personas interesadas en poder abordar temas vinculados a la ciberseguridad.
A través de programa autoformativo en Ethical Hacking (Hacker Ético), la alianza estratégica entre ambas instituciones, termina buscando que previamente accedas a la plataforma de CAPACÍTA-T, y completes los 6 cursos de la Ruta Analista Junior para finalmente proceder a inscribirte mediante este link.
Hasta el viernes 27 de marzo, las personas interesadas en iniciar o fortalecer su camino en ciberseguridad, tienen la chance de registrarse completando datos personales, por ejemplo, y así estar postulando por una de las 1000 becas lanzadas para integrar competencia del Capture The Flag (CTF).
“Gracias a este curso, aprenderás el arte de la seguridad ofensiva para descubrir amenazas y vulnerabilidades cibernéticas”, logra leerse desde CAPACÍTA-T, la plataforma implementada por parte del MTPE desde hace 5 años, y que te ofrece gratuitamente la enseñanza de “200 cursos y 42 rutas formativas de aprendizaje para desarrollar y fortalecer tus competencias laborales”.
Recuerda que una vez acreditada tu finalización de la ruta formativa de aprendizaje, y convertirte así en Analista Junior en Ciberseguridad tras completar 120 horas de estudio, CISCO te permitirá acceder a 3 meses de formación especializada, ofreciéndote certificado e insignia, y la posibilidad de sumarte a gran desafío.
- Introducción a la Ciberseguridad (6 horas)
- Conceptos básicos de Redes (22 horas)
- Dispositivos de red y configuración inicial (22 horas)
- Administración de Amenazas Cibernéticas (16 horas)
- Seguridad de terminales (27 horas)
- Defensa de la Red (27 horas)
La oferta de capacitación a cargo del MTPE, y que incluye cursos elaborados por también otras instituciones aliadas, resulta totalmente gratuita, y asincrónica, es decir, le permite a las personas interesadas el poder instruirse en los tiempos y espacios de mayor disponibilidad, y sin restricción horaria.
