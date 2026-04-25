Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No esperes la notificación: revisa AQUÍ si fuiste sancionado por cinemómetro en simples pasos | Foto: Sutran
No esperes la notificación: revisa AQUÍ si fuiste sancionado por cinemómetro en simples pasos | Foto: Sutran
Por Redacción EC

La posibilidad de recibir una multa por exceso de velocidad sin haber sido intervenido directamente ya es una realidad en las carreteras del país, gracias al uso de cinemómetros instalados en puntos estratégicos. Ante ello, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ha puesto a disposición de los ciudadanos una plataforma digital que permite consultar, en cuestión de minutos, si un vehículo registra sanciones por este tipo de fiscalización electrónica. Esta herramienta no solo busca agilizar trámites y reducir tiempos de espera, sino también fomentar una conducción más responsable al brindar acceso rápido a información clave sobre posibles infracciones. De esta manera, los conductores pueden anticiparse a cualquier sanción y evitar complicaciones legales o económicas derivadas del desconocimiento. Descubre cómo verificar si tienes papeletas, qué datos necesitas ingresar y qué pasos seguir para conocer el estado de tu infracción.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.