La posibilidad de recibir una multa por exceso de velocidad sin haber sido intervenido directamente ya es una realidad en las carreteras del país, gracias al uso de cinemómetros instalados en puntos estratégicos. Ante ello, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ha puesto a disposición de los ciudadanos una plataforma digital que permite consultar, en cuestión de minutos, si un vehículo registra sanciones por este tipo de fiscalización electrónica. Esta herramienta no solo busca agilizar trámites y reducir tiempos de espera, sino también fomentar una conducción más responsable al brindar acceso rápido a información clave sobre posibles infracciones. De esta manera, los conductores pueden anticiparse a cualquier sanción y evitar complicaciones legales o económicas derivadas del desconocimiento. Descubre cómo verificar si tienes papeletas, qué datos necesitas ingresar y qué pasos seguir para conocer el estado de tu infracción.

¿CÓMO CONSULTAR SI TIENES MULTAS POR CINEMÓMETRO?

Para verificar si tienes sanciones pendientes detectadas por radares, el proceso es sumamente sencillo y se realiza de forma virtual. Solo debes ingresar a la web oficial de la Sutran o buscar en tu navegador la frase “Papeletas de infracciones por cinemómetros Sutran” para entrar al primer enlace disponible. Una vez dentro, el sistema te ofrece dos caminos distintos:

Búsqueda mediante placa del vehículo: solo necesitas digitar los caracteres de tu placa, el número de DNI del consultante (incluyendo el dígito verificador que se ubica en la esquina derecha del documento) y el código de seguridad que aparece en la imagen.

solo necesitas digitar los caracteres de tu placa, el número de DNI del consultante (incluyendo el dígito verificador que se ubica en la esquina derecha del documento) y el código de seguridad que aparece en la imagen. Búsqueda mediante acta o papeleta: si ya tienes el documento físico, selecciona esta opción e ingresa el código de la infracción junto a los datos de tu DNI y el código captcha.

Al completar estos datos y pulsar en el botón de búsqueda, la plataforma desplegará automáticamente el historial de registros vinculados a la unidad o la información específica de la infracción consultada.

Uso de un cinemómetro. (Fuente: El Peruano)

¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS FALTAS DE TRÁNSITO EN EL TERRITORIO NACIONAL?

El reglamento peruano organiza las faltas según su nivel de peligrosidad, vinculando el costo de la multa al valor actual de la UIT. Esta jerarquía se divide en tres niveles:

Infracciones Muy Graves (M): Son las de mayor riesgo, como manejar bajo efectos del alcohol, circular sin láminas de rodaje o conducir con el brevete suspendido. Sus multas pueden ascender hasta el 100% de la UIT o tener escalas menores del 50%, 24%, 18% o 12%.

Son las de mayor riesgo, como manejar bajo efectos del alcohol, circular sin láminas de rodaje o conducir con el brevete suspendido. Sus multas pueden ascender hasta el 100% de la UIT o tener escalas menores del 50%, 24%, 18% o 12%. Infracciones Graves (G): Incluyen comportamientos como ignorar señales al doblar, no dejar el espacio prudente entre autos o recoger pasajeros en carriles no permitidos. Estas conllevan una multa del 8% de la UIT.

Incluyen comportamientos como ignorar señales al doblar, no dejar el espacio prudente entre autos o recoger pasajeros en carriles no permitidos. Estas conllevan una multa del 8% de la UIT. Infracciones Leves (L): Son faltas menores, como estacionar deficientemente en zonas autorizadas o bloquear el paso con las puertas abiertas, penalizadas con el 4% de la UIT.

¿DÓNDE Y CÓMO SE PUEDEN CANCELAR LAS DEUDAS POR INFRACCIONES?

Existen diversas alternativas para ponerse al día con los pagos y evitar que el vehículo termine en un depósito o que tus cuentas bancarias sean congeladas. Gracias a la gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), puedes realizar el abono en las plataformas digitales de bancos como Interbank, Scotiabank, BanBif y BBVA Continental. Del mismo modo, si prefieres la inmediatez de tu celular, las billeteras electrónicas como Agora Pay, Plin y Yape también están habilitadas para esta gestión.

¿QUÉ REQUISITOS DEBES REUNIR PARA OBTENER TU PRIMER BREVETE?

Si buscas obtener la licencia A-I por primera vez, es indispensable que seas mayor de edad y que logres superar un proceso de tres etapas fundamentales ante el MTC:

Evaluación Médica: Se realiza en centros con autorización oficial para validar tus capacidades auditivas, visuales y de reacción.

Se realiza en centros con autorización oficial para validar tus capacidades auditivas, visuales y de reacción. Examen de Reglas de Tránsito: Una prueba teórica de 40 interrogantes donde se exige acertar al menos en 35 de ellas.

Una prueba teórica de 40 interrogantes donde se exige acertar al menos en 35 de ellas. Evaluación Práctica: Es el examen de conducción final que se realiza en un circuito de manejo determinado.

Al finalizar con éxito, puedes solicitar el documento físico por un costo de S/ 14.70 o la versión digital (que incluye código QR) por apenas S/ 6.70. Recuerda que este primer documento tiene una vigencia de una década.

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