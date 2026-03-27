Actualmente, el DNI electrónico 3.0, uno de los documentos más importantes de los ciudadanos, incorpora 64 elementos de seguridad, cuadruplicando los de la cédula anterior, tanto en la tarjeta de policarbonato como en el chip criptográfico que garantiza la confidencialidad. Inclusive, incluye un código QR que permite su verificación automática en plataformas digitales y físicas. En ese contexto, y en medio de las Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo este 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una buena noticia para los peruanos: continúa con la campaña de DNIe a S/ 30. De esta manera, la entidad busca que la población en situación de pobreza o vulnerabilidad modernice su documento y acceda a diversos derechos fundamentales (salud, educación y programas sociales) o abrir cuentas bancarias. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL NUEVO DNI ELECTRÓNICO A S/ 30?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que su campaña para que la población pueda acceder al DNI electrónico 3.0 a S/ 30 se mantendrá vigente hasta el 12 de abril de 2026. De acuerdo con esta novedosa medida, la promoción está dirigida exclusivamente a ciudadanos mayores de 17 años, tanto para quienes tramitan el documento por primera vez como para aquellos que realizan renovaciones, duplicados o actualizaciones de datos.

Para acceder al beneficio, el ciudadano tendrá que realizar el pago a través de Yape (código 02121) o la plataforma Pagalo.pe. En el caso que se desee realizar el trámite de manera presencial, es indispensable que se presente el código y el monto asignado en cualquier agencia del Banco de la Nación. Cabe mencionar que, para obtener el descuento, es indispensable generar previamente un tique de recaudación y seguir los pasos establecidos por el Reniec por medio de sus canales oficiales. Así, se busca incentivar a los peruanos a contar con el DNIe actualizado antes de las elecciones.

¿CÓMO JUSTIFICARSE PARA NO SER MIEMBRO DE MESA EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.