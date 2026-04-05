En un esfuerzo sin precedentes por garantizar la participación ciudadana en las próximas Elecciones Generales del 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha sorprendido a la población al habilitar la atención presencial durante el feriado largo de Semana Santa. Mientras la capital y diversas regiones lucen un ritmo pausado por las festividades religiosas, las oficinas estatales han abierto sus puertas para recibir a miles de peruanos que aún mantienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) en custodia de la institución. Esta medida estratégica busca evacuar el stock de aproximadamente 700 mil documentos listos para entrega, aprovechando la inusual ausencia de colas que caracteriza a estos días no laborables. Con horarios extendidos y una logística descentralizada que abarca desde Lima Metropolitana hasta las provincias más alejadas, la entidad busca eliminar cualquier obstáculo administrativo que impida el ejercicio del sufragio. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL HORARIO Y LAS FECHAS DE ATENCIÓN ESPECIAL DURANTE ESTOS DÍAS?

Para facilitar que los ciudadanos obtengan su documento antes de la cita electoral, el organismo ha diseñado un cronograma de urgencia que abarca cuatro días consecutivos de actividad. Los interesados pueden acercarse a las agencias autorizadas desde el jueves 2 hasta este domingo 5 de abril. El intervalo de servicio establecido para estas jornadas extraordinarias es de 8:15 a.m. hasta la 1:45 p.m.

Es fundamental que, previo a su desplazamiento, cada usuario consulte mediante el portal digital de la entidad si su trámite ha concluido satisfactoriamente, asegurando así que el recojo sea inmediato y sin contratiempos.

¿No puedes ir entre semana? Reniec permitirá recoger DNI sábados y domingo: mira AQUÍ todo lo que debes saber | Foto: Andina

¿DÓNDE SE PUEDE RECOGER EL DNI EN LIMA DURANTE ESTE FIN DE SEMANA?

La cobertura se ha distribuido estratégicamente para evitar traslados excesivos. El jueves y viernes operaron 62 sedes, mientras que este sábado el número de oficinas activas ascenderá a 97 en todo el territorio nacional y el domingo se mantendrán los puntos con mayor afluencia.

Para este fin de semana, podrás acudir a:

Sábado 4 de abril: A las oficinas principales de Lima Metropolitana se suman locales en Lurín (Centinela), Chosica (Jr. Chucuito), Cieneguilla (Tambo Viejo) y San Juan de Miraflores. También operarán los distritos de Barranca, Cañete, Huaral, Villa El Salvador y los centros MAC de Lima Norte, Callao y Ventanilla.

Domingo 5 de abril: La atención continuará en Independencia, Miraflores, Jesús María, San Borja, Santa Anita, Cercado de Lima, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Ventanilla.

¿Aún no lo tramitas? Esta es la fecha tope para obtener tu DNI electrónico a S/30. (Fuente: RENIEC)

¿SE PODRÁ VOTAR CON EL DNI VENCIDO?

Sí, el Reniec ha confirmado que los ciudadanos podrán participar en las elecciones incluso si su DNI está vencido, ya sea en formato azul o electrónico. Asimismo, los jóvenes que recientemente alcanzaron la mayoría de edad podrán votar con el DNI amarillo sin inconvenientes, según informa Infobae.

¿QUÉ HACER SI PIERDES TU DNI ANTES DE VOTAR?

En caso de extravío o robo, se recomienda actuar de inmediato. Estas son las opciones disponibles:

Tramitar un duplicado en línea mediante la web oficial

Usar la aplicación DNI Biofacial para agilizar el proceso

Presentar una denuncia policial si no se logra recuperar el documento

Si no se obtiene el DNI a tiempo, será necesario gestionar una dispensa ante las autoridades electorales para evitar sanciones.

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