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¡No lo dejes pasar! Reniec abre en feriados de Semana Santa y te permite recoger tu DNI en minutos | Foto: Andina
¡No lo dejes pasar! Reniec abre en feriados de Semana Santa y te permite recoger tu DNI en minutos | Foto: Andina
Por Redacción EC

En un esfuerzo sin precedentes por garantizar la participación ciudadana en las próximas Elecciones Generales del 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha sorprendido a la población al habilitar la atención presencial durante el feriado largo de Semana Santa. Mientras la capital y diversas regiones lucen un ritmo pausado por las festividades religiosas, las oficinas estatales han abierto sus puertas para recibir a miles de peruanos que aún mantienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) en custodia de la institución. Esta medida estratégica busca evacuar el stock de aproximadamente 700 mil documentos listos para entrega, aprovechando la inusual ausencia de colas que caracteriza a estos días no laborables. Con horarios extendidos y una logística descentralizada que abarca desde Lima Metropolitana hasta las provincias más alejadas, la entidad busca eliminar cualquier obstáculo administrativo que impida el ejercicio del sufragio. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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