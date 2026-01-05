A pocos meses de una nueva jornada electoral en el Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que más de un millón de ciudadanos ya cuentan con el DNI electrónico 3.0, un documento que incorpora 64 elementos de seguridad. Esta cédula, considerada cuatro veces más segura que el antiguo DNI azul, permite realizar verificaciones automáticas tanto en plataformas digitales como en espacios físicos, además de habilitar la firma digital de diversos documentos.

¡No lo vas a creer! DNI electrónico GRATIS en 2026: entérate AQUÍ quiénes podrán obtenerlo según Reniec

Con el fin de impulsar la adopción de este nuevo documento, mediante una Resolución Jefatural se dispuso la realización de más de 470 000 trámites gratuitos durante el 2026. Cabe señalar que esta medida está dirigida únicamente a ciertos grupos de la población que recibirán el DNI electrónico por primera vez. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este proceso.

Mediante la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el diario oficial El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 DNI electrónicos (DNIe) a lo largo de 2026. La implementación de esta medida se financiará con los recursos presupuestales asignados a la institución.

Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a menores de entre 0 y 16 años, incluyendo recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten renovar su fotografía en el documento.

¿A partir de qué edad el Reniec toma la fotografía en sus oficinas?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.

Cómo saber el estado de tu DNI

Actualmente, el Gobierno te brinda la posibilidad de acceder a variados servicios, siendo la consulta de estado para la entrega de DNI aquella que puedes realizar de manera virtual siguiendo solo algunos sencillos pasos.

Según lo refiere el RENIEC oficialmente, mediante esta plataforma hoy tienes la chance de conocer a detalle e incluso hasta 1 mes después de que recibiste la cédula, el porcentaje de avance de trámite a fin de confirmarte si ya puedes acercarte a recogerla.