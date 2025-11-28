A puertas de celebrarse una nueva jornada electoral en los próximos meses, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que, hasta la fecha, más de un millón de peruanos han recibido el DNI electrónico 3.0, que cuenta con 64 elementos de seguridad. Esta importante cédula, cuatro veces más segura que el DNI azul, permite una verificación automática tanto en plataformas digitales como en puntos físicos, así como realizar la firma digital en diversos documentos. Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía al obtener este documento es la fotografía. Ante ello, el Reniec anunció que a partir de cierta edad ya no será necesario llevar la foto en físico, ya que ellos se encargarán de este proceso en sus oficinas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD EL RENIEC TOMA LA FOTOGRAFÍA EN SUS OFICINAS PARA OBTENER EL DNI?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.

¿CÓMO RENOVAR EL DNI AZUL VIRTUALMENTE?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.

