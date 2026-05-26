Por Redacción EC

La jornada para conocer al nuevo mandatario del Perú finalmente se concretó, aunque estuvo marcada por múltiples demoras e inconsistencias. Todo ello ocurrió luego de un proceso electoral que, desde el comienzo de la campaña, ya generaba controversia. Tras las elecciones realizadas el 12 de abril, numerosos ciudadanos continúan planteándose dudas acerca de la ausencia en las urnas y la correspondiente sanción económica que debe pagarse por vía administrativa, tal como lo establece el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De cara a la próxima segunda vuelta electoral, ahora te explicamos cuáles son las consecuencias de no cumplir con dicho pago y de qué manera podría perjudicarte si no llegaste a votar por los aspirantes de tu preferencia. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema.