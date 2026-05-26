La jornada para conocer al nuevo mandatario del Perú finalmente se concretó, aunque estuvo marcada por múltiples demoras e inconsistencias. Todo ello ocurrió luego de un proceso electoral que, desde el comienzo de la campaña, ya generaba controversia. Tras las elecciones realizadas el 12 de abril, numerosos ciudadanos continúan planteándose dudas acerca de la ausencia en las urnas y la correspondiente sanción económica que debe pagarse por vía administrativa, tal como lo establece el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) . De cara a la próxima segunda vuelta electoral, ahora te explicamos cuáles son las consecuencias de no cumplir con dicho pago y de qué manera podría perjudicarte si no llegaste a votar por los aspirantes de tu preferencia. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema.

¿No pagaste tu multa electoral? Mira AQUÍ si podrás votar o no en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026

Las Elecciones Generales 2026 seguirán su curso en el mes de junio para conocer entre dos candidatos al flamante presidente peruano, y figurar con deuda administrativa por falta a la jornada del 12 de abril, no te terminará excluyendo de nueva participación cívica en la segunda vuelta.

Trámites que no puedes realizar si omites un pago de multa electoral

La especialista en capacitación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, advirtió mediante diálogo concedido a Exitosa, que quienes no cumplan con pagar multa económica tras inasistencia a local asignado, quedarán automáticamente impedidos de realizar trámites puntuales ante entidades públicas como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Si omites el acto de sufragio durante las Elecciones Generales, y resides en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), debes pagar 110 soles, 55 para distritos pobres (1% UIT), y 27.50 si vives en distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

“Para poder, por ejemplo, hacer un trámite notarial, alguna gestión, incluso para cambiar su DNI, cuando quiera hacerlo, primero tiene que pagar la multa que corresponde”, refiere asimismo Cledy Gutiérrez de la ONPE, y entorno a ese ciudadano que no pudo o simplemente decidió no votar el 12 de abril, y termina estando obligado a pagar penalidad económica hasta como miembro de mesa (S/275).

¿Qué hace un senador y un diputado?

A partir del 28 de julio del presente año, el Perú tendrá un Congreso bicameral, es decir, estará conformado por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. El 12 de abril serán elegidos 60 senadores y 130 diputados. ¿Qué funciones cumplirán estas nuevas autoridades? Te lo contamos en las siguientes líneas:

Funciones de los diputados:

Elaborar y aprobar propuestas de leyes, las que luego envían al Senado.

Interpelar y censurar a los ministros de Estado.

Otorgar y negar la confianza al gabinete ministerial.

Conformar comisiones para investigar cualquier asunto de interés público.

Acusar ante el Senado a autoridades y altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Funciones de los senadores:

Aprobar, modificar o rechazar las propuestas de leyes remitidas por la Cámara de Diputados.

Revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República y controlar los decretos legislativos.

Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Elegir al defensor del Pueblo y a tres directores del Banco Central de Reserva del Perú, designar al contralor general, ratificar la designación del presidente del BCR; así como removerlos por falta grave.

Suspender, inhabilitar o destituir a altos funcionarios acusados por la Cámara de Diputados.

Autorizar al presidente de la República a salir del país.