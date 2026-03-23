Por Redacción EC

En Perú, la distribución del DNI electrónico se ha intensificado mediante campañas fijas y móviles desplegadas en todo el territorio, coordinadas por el RENIEC junto a diversas instituciones. En el marco de la gratuidad anunciada para 2026, esta entidad ha precisado qué personas pueden realizar inscripciones o renovaciones, organizándolas en categorías específicas para favorecer a grupos vulnerables y reducir brechas de acceso a la identificación oficial. Durante este año, el Estado ha autorizado la emisión de 700 mil DNI electrónicos, con el objetivo de disminuir la falta de documentación entre la población. Asimismo, como parte de las acciones coordinadas con municipalidades distritales durante enero y febrero, desde finales de diciembre de 2025 se dispuso la gratuidad de 627 mil trámites en el RUIPN, dirigidos a colectivos específicos que enfrentan mayores dificultades para acceder a su identificación.