Las Elecciones en Perú se llevarán a cabo este 12 de abril y será considerado una jornada histórica, ya que después de muchos años se elegirán senadores y diputados para el nuevo Congreso de la República, además de presidente, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento Andino. Estas autoridades serán los máximos encargados en la política nacional y ocuparan el cargo por los próximos cinco años. Frente a esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que son cerca de 2 518 576 nuevos votantes los que formarán parte del padrón electoral, integrados principalmente por jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad tras los últimos comicios. De esta manera, la entidad pública anunció una buena noticia para la población nacional: la habilitación de oficinas para recoger el nuevo DNI electrónico este fin de semana. Esto permitirá, sin duda, que las personas de Lima y otras regiones puedan acercarse a realizar este trámite en más de 30 agencias. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ AGENCIAS DEL RENIEC ESTARÁN HABILITADAS PARA RECOGER EL DNI ELECTRÓNICO ESTE FIN DE SEMANA?

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció que continuará con su campaña para la entrega del nuevo DNI electrónico 3.0 este sábado 28 y domingo 29 de marzo en varias oficinas de Lima y otras regiones. Sin embargo, el Reniec instó a los peruanos a verificar el estado de su trámite de DNI a través de su plataforma oficial (LINK) y recogerlo oportunamente en la agencia correspondiente, a fin de garantizar su participación en esta importante jornada democrática a desarrollarse este 12 de abril. A continuación, te presentamos, compartido por La República, la lista de oficinas habilitadas este fin de semana:

Sábado 28 de marzo

OR Hospital Regional Lambayeque (Lambayeque)

PAP Lambayeque (Lambayeque)

PAP Ferreñafe (Lambayeque)

OR Chiclayo (Lambayeque)

OR José Leonardo Ortiz (Lambayeque)

OR Tumbes (Tumbes)

Agencia (AG) Chulucanas (Piura)

OR Piura (Piura)

AG Talara (Piura)

OR Chota (Cajamarca)

OR Trujillo II (La Libertad)

PAP San Pablo (La Libertad)

OR Alto Trujillo (La Libertad)

PAP Ascope (La Libertad)

OR Trujillo (La Libertad)

OR El Porvenir (La Libertad)

OR Cajamarca (Cajamarca)

Oficina registral auxiliar (ORA) de Apoyo Cajabamba (Cajamarca)

ORA San Marcos (Cajamarca)

OR Parcony (La Libertad)

OR Tarapoto (San Martín)

OR Iquitos (Loreto)

AG Nuevo Chimbote (Áncash)

PAP Carhuaz (Áncash)

OR Santa (Áncash)

OR Huancayo (Junín)

PAP Pichanaki (Junín)

Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Junín

OR Huamanga (Ayacucho)

OR Arequipa (Arequipa)

OR Tacna (Tacna)

OR Cusco (Cusco)

OR Tambopata (Cusco)

OR Independencia (Lima)

OR Miraflores (Lima)

OR Lima (Lima)

OR Chosica (Lima)

OR Santa Anita (Lima)

OR Barranca (Lima)

AG Huacho (Lima)

OR San Juan de Lurigancho (Lima)

OR Ancash (Lima)

OR San Borja (Lima)

OR Jesús María (Lima)

OR Puente Piedra (Lima)

OR San Martín de Porres (Lima)

OR Lurín (Lima)

OR Cieneguilla (Lima)

OR Callao (Lima)

OR San Juan de Miraflores (Lima)

AG Huaral (Lima)

AG Matucana (Lima)

MAC Ventanilla (Lima)

MAC Lima Norte (Lima)

MAC Callao (Lima)

OR Quilca (Lima)

OR Villa El Salvador (Lima)

Agencia San Román (Puno)

OR Ica (Ica)

Agencia Chincha (Ica)

Agencia Pisco (Ica)

Agencia Nasca (Ica)

PAP Parcona (Ica)

PAP Paucarsara (Ayacucho)

PAP Marcona (Ica)

OR Pucallpa (Ucayali)

OR Huancavelica (Huancavelica)

MAC Huánuco (Huánuco)

OR Huánuco (Huánuco)

OR Pasco (Pasco)

OR Jaén (Cajamarca)

OR Chachapoyas (Amazonas)

Domingo 29 de marzo

OR Piura (Piura)

OR Trujillo II (La Libertad)

PAP San Pablo (La Libertad)

PAP. Santiago de Chuco (La Libertad)

OR Trujillo (Cajamarca)

OR El Porvenir (Cajamarca)

OR Cajamarca (Cajamarca)

OR Tarapoto (San Martín)

OR Iquitos (Loreto)

AG Nuevo Chimbote (Áncash)

PAP Carhuaz (Áncash)

OR Santa (Áncash)

OR Huancayo (Junín)

OR Huamanga (Ayacucho)

OR Arequipa (Arequipa)

OR Tacna (Tacna)

OR Independencia (Lima)

OR Miraflores (Lima)

OR Jesús María (Lima)

OR San Borja (Lima)

OR Santa Anita (Lima)

OR Cercado de Lima (Lima)

OR San Martín de Porres (Lima)

OR San Juan de Miraflores (Lima)

OR San Juan de Lurigancho (Lima)

OR Puente Piedra (Lima)

OR Ica (Ica)

OR Pucallpa (Ucayali)

MAC Huánuco (Huánuco)

OR Huánuco (Huánuco)

OR Pasco (Pasco)

OR Jaén (Cajamarca)

OR Chachapoyas (Amazonas)

¿CÓMO OBTENER EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO A S/ 30?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que su campaña para que la población pueda acceder al DNI electrónico 3.0 se mantendrá vigente hasta el 12 de abril de 2026. De acuerdo con esta novedosa medida, la promoción está dirigida exclusivamente a ciudadanos mayores de 17 años, tanto para quienes tramitan el documento por primera vez como para aquellos que realizan renovaciones, duplicados o actualizaciones de datos.

Para acceder al beneficio, el ciudadano tendrá que realizar el pago a través de Yape (código 02121) o la plataforma Pagalo.pe. En el caso que se desee realizar el trámite de manera presencial, es indispensable que se presente el código y el monto asignado en cualquier agencia del Banco de la Nación. Cabe mencionar que, para obtener el descuento, es indispensable generar previamente un ticket de recaudación y seguir los pasos establecidos por el Reniec por medio de sus canales oficiales. Así, se busca incentivar a los peruanos a contar con el DNIe actualizado antes de las elecciones.