Por Redacción EC

Los pasajeros del Metropolitano y de los Corredores Complementarios (Azul, Rojo y Morado) ya tienen una forma más rápida de recargar su Lima Pass. Gracias a la integración de Yape como método de pago digital, ya no es necesario usar efectivo ni hacer largas filas en ventanilla. Ahora, la recarga se puede realizar de manera segura, remota y directamente desde el celular. El saldo se puede añadir cualquier día de la semana, desde medianoche hasta las 9:15 p. m., a través de la opción “Yapear Servicios” dentro de la aplicación. Esta alternativa agiliza el proceso y permite que los usuarios mantengan sus tarjetas activas sin complicaciones. Si eres uno de los peruanos que suele utilizar este medio de transporte en tu día a día, ya sea para ir a trabajar o estudiar, aquí te vamos a contar cómo realizar este proceso para recargar saldo, además de otros detalles importantes que tienes que conocer para evitar cometer errores y perder tiempo.