En el día a día, por motivos laborales o personales, es frecuente necesitar copias oficiales de ciertos documentos. Entre los más solicitados se encuentran las actas de nacimiento. A continuación, te mostramos cómo obtener de manera sencilla una copia legalizada de este registro a través del trámite correspondiente y otros aspectos importantes sobre este trámite.

Los adultos que necesiten una copia oficial de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción pueden solicitarla mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Si el documento no se encuentra disponible en formato digital dentro del sistema, será necesario realizar el trámite de manera presencial en la municipalidad donde se registró el evento correspondiente.

Cuando el registro se realizó en un consulado peruano en el extranjero, las copias certificadas deben gestionarse directamente en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para comprobar si el acta está disponible en el sistema del Reniec, ingresa en el Paso 1 la fecha del nacimiento, matrimonio o defunción, junto con los nombres completos de la persona titular del documento.

Requisitos para obtener tu copia certificada de acta o partida en Reniec

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.

Así puedes hacerlo en tres pasos

1) Paga tu trámite

Cancela S/ 12.00 usando el código de tributo 06637.

Canales de pago:

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Entrega tus requisitos

Acércate al Centro de Atención del RENIEC donde ubiques Certificación en Registros Civiles, entrega el comprobante de pago junto con los datos del titular del acta al registrador.

3) Recibe el acta

Una vez que el registrador verifique los datos del titular del acta en el sistema, emitirá el acta certificada de manera inmediata.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.