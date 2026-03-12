Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿No puedes ir entre semana? Reniec permitirá recoger DNI sábados y domingo: mira AQUÍ todo lo que debes saber | Foto: Andina
Por Redacción EC

Ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026, miles de peruanos aún no cuentan con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente para sufragar. Para revertir esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha oficializado una extensión excepcional en sus jornadas de atención, permitiendo que los ciudadanos acudan a diversas sedes durante los fines de semana. Esta medida excepcional responde a la alta demanda de trámites y entregas pendientes a solo un mes de los comicios. La iniciativa busca garantizar que el derecho al voto no se vea limitado por la falta del documento físico, especialmente para quienes no pueden asistir a las oficinas en el horario laboral convencional. A continuación, te contamos lo que debes saber al respecto.

Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.