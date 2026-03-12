Ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026, miles de peruanos aún no cuentan con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente para sufragar. Para revertir esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha oficializado una extensión excepcional en sus jornadas de atención, permitiendo que los ciudadanos acudan a diversas sedes durante los fines de semana. Esta medida excepcional responde a la alta demanda de trámites y entregas pendientes a solo un mes de los comicios. La iniciativa busca garantizar que el derecho al voto no se vea limitado por la falta del documento físico, especialmente para quienes no pueden asistir a las oficinas en el horario laboral convencional. A continuación, te contamos lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ HORARIOS SE PODRÁ ACUDIR A EL RENIEC DURANTE EL SÁBADO Y DOMINGO?

De acuerdo con lo anunciado por Karim Pardo, representante de Servicios Registrales de la institución, las puertas de las oficinas seleccionadas estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. los fines de semana.

Cabe destacar que, en puntos específicos del país, la atención se prolongará incluso hasta las 7:00 p. m., ofreciendo un margen de tiempo más amplio para los usuarios.

(Foto: Referencial/Andina)

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE ATENCIÓN PARA LOS DÍAS ÚTILES?

Pese a la coyuntura de la crisis energética que atraviesa el país, el Reniec ha priorizado la continuidad de sus funciones para asegurar que la población esté debidamente identificada de cara a las próximas elecciones. Esta disposición responde a las directrices de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que clasifica a los servicios del Reniec como básicos y urgentes.

Dicho esto, para quienes prefieran realizar sus gestiones de lunes a viernes, el organismo mantendrá sus operaciones de forma presencial en el horario de 8:45 a. m. a 4:45 p. m. Esta programación estándar para trámites presenciales y recojo de documentos estará vigente, bajo las condiciones actuales, hasta este viernes 13 de marzo en todas las oficinas a nivel nacional, según informa la agencia Andina.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.