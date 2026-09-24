¿No quieres ir a una oficina? Estos documentos puedes obtener por internet en 2026 | Foto: Magnific
¿No quieres ir a una oficina? Estos documentos puedes obtener por internet en 2026 | Foto: Magnific
Por José Templo

En 2026, realizar trámites ante las entidades públicas ya no significa necesariamente acudir a una oficina y esperar para ser atendido. Reniec, Sunarp, Sunat, el Poder Judicial y la Policía Nacional cuentan con servicios digitales que permiten solicitar documentos, consultar información y realizar determinadas gestiones por internet. Sin embargo, no todos los procedimientos pueden completarse desde un celular y algunos requieren una computadora, una aplicación para validar la identidad, un pago previo o incluso una etapa presencial. Por ello, conocer las condiciones de cada plataforma es clave antes de iniciar cualquier solicitud. Descubre qué documentos puedes obtener por internet en 2026, qué trámites puedes hacer desde tu celular y qué debes considerar para evitar inconvenientes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.