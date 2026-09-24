En 2026, realizar trámites ante las entidades públicas ya no significa necesariamente acudir a una oficina y esperar para ser atendido. Reniec, Sunarp, Sunat, el Poder Judicial y la Policía Nacional cuentan con servicios digitales que permiten solicitar documentos, consultar información y realizar determinadas gestiones por internet. Sin embargo, no todos los procedimientos pueden completarse desde un celular y algunos requieren una computadora, una aplicación para validar la identidad, un pago previo o incluso una etapa presencial. Por ello, conocer las condiciones de cada plataforma es clave antes de iniciar cualquier solicitud. Descubre qué documentos puedes obtener por internet en 2026, qué trámites puedes hacer desde tu celular y qué debes considerar para evitar inconvenientes.

¿QUÉ DOCUMENTOS PUEDES OBTENER POR INTERNET EN 2026?

Varias instituciones del Estado peruano ofrecen actualmente servicios que permiten realizar gestiones de manera virtual. Entre los principales documentos y procedimientos disponibles se encuentran:

Copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción mediante Reniec.

Determinados trámites relacionados con el DNI, utilizando herramientas como DNI BioFacial.

Certificado Electrónico de Antecedentes Policiales de la Policía Nacional.

Certificado de Antecedentes Penales del Poder Judicial, aunque su procedimiento electrónico requiere una computadora o laptop.

Consultas y servicios de publicidad registral a través de Sunarp.

Consultas y diferentes operaciones digitales mediante las plataformas de Sunat.

La posibilidad de realizar cada trámite depende de los requisitos establecidos por la entidad responsable.

¿QUÉ PARTIDAS Y TRÁMITES DEL DNI PUEDES HACER DESDE EL CELULAR?

Reniec permite solicitar en línea copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción que se encuentren disponibles en su sistema. Antes de iniciar el procedimiento, el ciudadano debe comprobar que el registro figure en la base de datos.

Si el acta está disponible, se puede continuar con la solicitud y realizar el pago correspondiente. Las copias certificadas emitidas por este medio cuentan con mecanismos para comprobar su autenticidad, entre ellos un código QR.

En caso de que un registro no aparezca en la plataforma, podría ser necesario acudir a la municipalidad u oficina registral donde fue inscrito originalmente.

El celular también interviene en determinados trámites del DNI. Para algunos procedimientos, como la renovación virtual del DNI para adultos, Reniec utiliza la aplicación DNI BioFacial, que permite realizar la validación de identidad antes de continuar con el proceso en línea.

Sin embargo, completar una etapa por internet no significa necesariamente recibir el documento físico en casa. Dependiendo del procedimiento, puede existir posteriormente una modalidad de entrega o recojo.

¿CÓMO PUEDES OBTENER TUS ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES?

El Poder Judicial dispone de un sistema electrónico para tramitar el Certificado de Antecedentes Penales. No obstante, existe una diferencia importante frente a otros servicios: el procedimiento electrónico indicado por la institución debe realizarse mediante una computadora o laptop, por lo que no corresponde considerarlo como un trámite que pueda completarse desde un celular o tablet.

Por su parte, la Policía Nacional ofrece el Certificado Electrónico de Antecedentes Policiales para uso nacional. El documento se genera en formato PDF y cuenta con la firma digital de la institución.

Para solicitarlo, el usuario debe utilizar los canales oficiales y cumplir con el pago de la tasa establecida. Por ello, que un certificado pueda obtenerse de manera electrónica no significa que el procedimiento sea gratuito.

¿QUÉ SERVICIOS PUEDES REALIZAR EN SUNARP Y SUNAT?

Sunarp cuenta con el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a información de los Registros Públicos y realizar diferentes consultas y solicitudes relacionadas con partidas registrales.

Entre sus opciones se encuentran:

Consultar el contenido de partidas registrales.

Realizar búsquedas dentro de los registros.

Solicitar servicios de publicidad registral.

Sunarp también dispone de una aplicación móvil con diferentes servicios registrales.

En cuanto a Sunat, algunos servicios pueden utilizarse incluso sin Clave SOL. Un ejemplo es la consulta del RUC mediante su buscador oficial. Para operaciones que requieren identificación del contribuyente, la entidad dispone de su plataforma de Operaciones en Línea y solicita las credenciales correspondientes, según informa Infobae.

¿QUÉ CUIDADOS DEBES TENER AL HACER TRÁMITES ONLINE?

Para evitar posibles fraudes, lo recomendable es ingresar directamente a las páginas oficiales de Reniec, Sunat, Sunarp, Poder Judicial o la Policía Nacional y no utilizar enlaces enviados por desconocidos.

Además, conviene proteger información como el DNI, fecha de emisión, dirección, teléfono y datos bancarios. También es importante conservar los comprobantes de pago y descargar los documentos únicamente desde las plataformas oficiales.

De esta manera, los servicios digitales pueden facilitar numerosos trámites y reducir la necesidad de acudir a una oficina, siempre que se revisen previamente los requisitos y las etapas que exige cada institución.

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