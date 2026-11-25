La fecha de vencimiento del DNI no será un impedimento para que miles de ciudadanos participen en la próxima Segunda Elección Regional 2026. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una disposición que permitirá a los electores sufragar el próximo domingo 6 de diciembre utilizando su documento de identidad caducado o próximo a vencer. La autorización alcanza a quienes tengan el DNI azul o electrónico, en cualquiera de sus versiones, así como el amarillo. No obstante, esta medida excepcional contempla algunas restricciones que los votantes deben conocer antes de acudir a las urnas. ¿Quiénes podrán acogerse a esta disposición?, ¿qué documentos estarán permitidos y en qué regiones se aplicará? Conoce lo que estableció la entidad.

¿QUÉ CONDICIÓN DEBES CUMPLIR PARA VOTAR CON TU DNI VENCIDO?

Reniec autorizó que los ciudadanos presenten su documento caducado o próximo a vencer para identificarse durante las elecciones del 6 de diciembre. La disposición comprende las siguientes identificaciones:

DNI azul vencido o por caducar.

DNI electrónico vencido o próximo a vencer, en cualquiera de sus versiones.

DNI amarillo.

La medida fue establecida mediante la Resolución Jefatural N.° D 000078-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 20 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano.

La institución precisó que no actualizar el documento de identidad no significa perder la ciudadanía ni el derecho a votar. Por ello, consideró necesario establecer esta excepción para facilitar la participación de los electores habilitados.

¿HASTA CUÁNDO PODRÁS UTILIZAR TU DOCUMENTO VENCIDO?

La autorización tendrá vigencia exclusivamente durante la Segunda Elección Regional 2026. Es decir, los ciudadanos podrán presentar su DNI vencido el domingo 6 de diciembre, pero no utilizar esta disposición para realizar otros trámites.

Además, Reniec aclaró que el DNI digital no será aceptado como identificación para participar en esta jornada electoral.

¿QUÉ REGIONES PARTICIPARÁN EN LA SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2026?

Los comicios se desarrollarán en 15 regiones del país: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincia, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

¿QUÉ REGIONES TIENEN MÁS DNI VENCIDOS?

La lista de regiones con mayor cantidad de documentos caducos es el siguiente:

Piura: 123.147 DNI vencidos. Lambayeque: 81.028 DNI vencidos. Arequipa: 79.562 DNI vencidos. Loreto: 77.729 DNI vencidos. Junín: 75.255 DNI vencidos. Áncash: 72.048 DNI vencidos. Lima Provincias: 59.961 DNI vencidos. Puno: 51.627 DNI vencidos. Amazonas: 34.638 DNI vencidos. Tacna: 17.790 DNI vencidos. Pasco: 17.079 DNI vencidos. Tumbes: 13.923 DNI vencidos. Moquegua: 7.754 DNI vencidos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

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