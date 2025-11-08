Si no estuviste en casa cuando te visitó un censista o simplemente no fuiste incluido durante la operación de campo entre agosto y octubre, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) te ofrece una nueva oportunidad para cumplir con esta obligación nacional. Se trata del “Censo en Línea 2025″, una herramienta digital pensada para facilitar la participación de todas las personas que aún no han sido censadas.

Con esta modalidad, el INEI busca que ningún residente del país quede fuera del registro nacional. El proceso es gratuito, seguro y puede completarse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. A continuación, te contamos cómo realizar el censo en línea y resolver tus dudas sobre este nuevo método.

¿CÓMO COMPLETAR EL PROCESO PENDIENTE DEL CENSO EN LÍNEA?

Para llenar el formulario censal, solo se necesita una conexión a Internet y acceder a www.censos2025.com.pe desde una computadora, laptop, tableta o celular. El procedimiento toma alrededor de 30 minutos y puede realizarse en cualquier momento.

Antes de comenzar, es necesario generar el Código Único de Vivienda (CUV), un requisito indispensable para registrar la información. Este código se obtiene directamente en la misma plataforma, ingresando el número de DNI o carné de extranjería, número de celular, dirección del domicilio y una referencia de la vivienda, según informa Andina.

Foto: Freepik

¿QUÉ INFORMACIÓN SE SOLICITARÁ EN EL CUESTIONARIO?

El formulario abarca tres grandes bloques:

Vivienda: tipo y estado de construcción, materiales de paredes, techos y pisos, cantidad de habitaciones, acceso a luz, agua potable y desagüe, métodos de eliminación de residuos, abastecimiento de agua y presencia de electrodomésticos, vehículos y otros bienes.

Hogar: número de personas que viven en el hogar, parentescos, ausencias temporales por trabajo, estudio o enfermedad.

Individual: datos personales como nombre, sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento y antecedentes de residencia; nivel educativo, alfabetización, asistencia escolar, uso de internet y dispositivos tecnológicos; información económica y laboral (ocupación, tipo de actividad, condición de empleo, búsqueda de trabajo); datos de salud (tipo de seguro, centro médico habitual, en el caso de mujeres número de hijos nacidos vivos y edad al primer parto) y registro de discapacidades con su tipo y grado.

(Foto: Pexels).

¿QUIÉNES DEBEN USAR EL CENSO EN LÍNEA?

Esta opción está dirigida a las personas que no fueron censadas durante la visita presencial, principalmente por no encontrarse en casa. Entre los grupos que pueden utilizar esta modalidad se incluyen inquilinos, roommates, extranjeros y quienes no atendieron al censista. El INEI subraya que esta alternativa busca garantizar que todas las personas residentes en el país sean registradas correctamente.

¿QUÉ HACER SI TENGO DUDAS SOBRE EL CENSO EN LÍNEA?

El INEI ha puesto a disposición de la ciudadanía una central telefónica gratuita para resolver consultas o brindar orientación sobre el proceso. Puedes comunicarte al 0800 70225 o al (01) 743 5331, de lunes a domingo, de 7:30 a. m. a 8:30 p. m.

Durante los meses de agosto a octubre, esta línea atendió más de 43 000 llamadas relacionadas con la programación de visitas censales, generación del CUV y uso del Censo en Línea, lo que demuestra el interés de la población por participar.

(Foto: Pexels).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARTICIPAR EN EL CENSO 2025?

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, recordó que ser parte de los Censos Nacionales 2025 constituye un deber cívico. La información que se recopila servirá para diseñar políticas públicas orientadas a mejorar los servicios y las condiciones de vida en el país.

En esta línea, se hizo un llamado especial a los líderes de comunidades nativas y campesinas que aún no han sido censadas, para que participen activamente en el proceso. Según Morán Flores, la información proveniente de estos grupos es esencial para conocer su realidad social y económica.