¿No te gusta tu foto del DNI? Así puedes cambiarla sin complicaciones: Mira AQUÍ el paso a paso

Por Redacción EC

El Documento Nacional de Identidad (DNI), expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), constituye la acreditación formal que valida la existencia jurídica de todo peruano. Su portación no es opcional: representa el sustento indispensable para realizar trámites, ejercer derechos y desenvolverse dentro del territorio nacional.

