Por Redacción EC

El Documento Nacional de Identidad (DNI), otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), constituye la acreditación oficial de cada ciudadano y representa un requisito indispensable para validar su identidad en el territorio nacional. Más que una credencial, reúne datos esenciales que facilitan el reconocimiento jurídico y administrativo de la persona.