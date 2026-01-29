Cientos de ciudadanos en situación vulnerable ya cuentan con identidad legal gracias a una reciente campaña de documentación gratuita. Esta iniciativa busca facilitar el acceso al DNI electrónico, eliminando las barreras económicas para que los sectores más necesitados puedan realizar trámites y acceder a programas del Estado sin costo alguno.

El esfuerzo, liderado por autoridades municipales, prioriza la atención humana y el derecho constitucional a la identidad en zonas con altos índices de pobreza. Descubre dónde se realizó esta jornada y qué grupos poblacionales lograron obtener su documento sin pagar un sol.

¿DÓNDE SE LLEVÓ A CABO ESTA CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN?

La actividad se desarrolló íntegramente en el distrito de Amarilis, perteneciente a la región de Huánuco. Bajo la organización de la oficina de Registro Civil de dicha municipalidad y el liderazgo del alcalde Roger Hidalgo, se utilizó el palacio municipal como sede exclusiva para que los residentes locales gestionaran su documentación sin necesidad de trasladarse a otras provincias, según informa el diario Correo.

Foto: Andina

¿QUIÉNES TUVIERON LA POSIBILIDAD DE OBTENER EL DOCUMENTO SIN COSTO?

El beneficio se enfocó en los sectores que enfrentan mayores dificultades económicas y sociales. Los beneficiarios se dividieron en los siguientes grupos:

Menores de edad: Desde recién nacidos hasta adolescentes de 16 años.

Desde recién nacidos hasta adolescentes de 16 años. Adultos mayores: Personas que tengan 60 años a más.

Personas que tengan 60 años a más. Ciudadanos con discapacidad: Población con habilidades diferentes del distrito.

Población con habilidades diferentes del distrito. Situación económica: Personas calificadas en condición de pobreza o pobreza extrema.

¿QUÉ TIPO DE GESTIONES Y DOCUMENTOS SE TRAMITARON?

Los usuarios accedieron a la versión más moderna del DNI electrónico (3.0), el cual posee una validez de una década para los adultos y tres años para los niños. Los servicios incluyeron:

Inscripciones primarias: Para ciudadanos que nunca habían sido registrados ante el Estado.

Para ciudadanos que nunca habían sido registrados ante el Estado. Renovación por caducidad: Trámite para actualizar documentos que perdieron vigencia.

Trámite para actualizar documentos que perdieron vigencia. Actualización de datos: Procedimientos para renovar la fotografía y otros elementos de identidad.

Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.