El gobierno peruano mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy continúa promoviendo campañas itinerantes a partir de las cuales busca facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. La masificación de dicha cédula que deben portar todas las personas nacidas en el país, actualmente puede verse reflejada a través de las jornadas donde municipalidades de diversas regiones, terminan habilitando el trámite para su entrega gratuita, y dirigida a poblaciones con características muy particulares hacia fines de noviembre 2025.

TRÁMITE DE DNIE EN PERÚ Y GRATUITAMENTE DURANTE JORNADA PROGRAMADA PARA EL 27 DE NOVIEMBRE

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente cuenta con la posibilidad de obtener la importante cédula biométrica, o en todo caso renovarla.

Transcurridos ya 11 meses de 2025, la estratégica alianza entre el RENIEC y las siguientes comunas, continúa promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto de hasta 64 elementos de seguridad, y por lo cual figuran programadas para el 27 de noviembre oficialmente:

Municipalidad Distrital de Huaros (LIMA)

- Lugar: Municipalidad de Huaros

- Horario: De 9 a.m. a 5 p.m.

Municipalidad Distrital de Yauya (ÁNCASH)

- Fechas: 27 y 28 de noviembre

- Horario: Atención desde las 8.30 a.m. para ambas fechas

- Lugares: Jueves 27 de noviembre en Centro Poblado de San Francisco / Viernes 28 de noviembre en Municipalidad de Yauya

Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca (ICA)

- Lugar: Auditorio Municipal

- Horario: 9 a.m. a 3 de la tarde

Cabe resaltar, que así como en las regiones de Lima, Áncash e Ica, Cusco también, y mediante la Municipalidad de Pichari, llama la atención llevando a cabo campañas itinerantes para beneficiar a población de escasos recursos que necesite obtener el DNIe, siendo igualmente el 27 y 28 de noviembre las jornadas habilitadas con la finalidad de generar trámite en Losa 1 y 2 desde las 8 de la mañana.

En relación a las campañas itinerantes programadas y organizadas junto al RENIEC hacia fines del undécimo mes del año, resulta importante destacar que los servicios ofrecidos y vinculados a la obtención gratuita de dicha cédula ciudadana peruana, son brindados mayormente con el objetivo de emitirlo por primera vez, renovarlo, rectificar datos, y hasta duplicarlo.

LA OTRA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERÚ QUE OTORGA DNIE GRATUITAMENTE

A propósito de la gratuidad como tal, te contamos asimismo que hoy un distrito limeño también llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC, y en esta oportunidad a fin de facilitar emisión durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.

DNI para menores de edad también otorga gratis el RENIEC mediante campañas itinerantes organizadas por municipalidades distritales. (Fuente: El Peruano)

Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.

“A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.

Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero presentando la credencial original solamente los miércoles hasta fin de año, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.