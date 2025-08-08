Tras el inicio de agosto 2025, los trabajadores del sector público y los jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pertenecientes a los regímenes de los Decretos Leyes n° 19990 y 20530, se mantienen atentos ante cualquier noticia del esperado depósito en sus respectivas cuentas bancarias. Por ello, como todos los meses, el Banco de la Nación brinda a sus usuarios el cronograma de pagos del respectivo mes con el orden de pagos a este grupo, siendo los primeros en cobrar los pensionistas de la Ley 19990; luego los jubilados del decreto legislativo 20530 y, por último, los servidores públicos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

Fecha de pago para los pensionistas del Decreto Ley n° 19990

Son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en recibir el pago correspondiente a agosto de 2025. De esta manera, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. También podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Viernes 8 de agosto

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Lunes 11 de agosto

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Martes 12 de agosto

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Miércoles 13 de agosto

Pago a domicilio | del viernes 15 al domingo 24 de agosto.

Calendario de pagos para los jubilados del Decreto Ley n° 20530

Jueves 14 de agosto : Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional Viernes 15 de agosto : Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Lunes 18 de agosto : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Martes 19 de agosto: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Cronograma de pagos para los trabajadores del sector público