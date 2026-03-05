A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, miles de ciudadanos comienzan a revisar el estado de su Documento Nacional de Identidad (DNI) para evitar inconvenientes el día de la votación. En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó cuáles son los procedimientos disponibles para quienes perdieron su documento, necesitan renovarlo o tienen dudas sobre su vigencia.

La entidad también precisó qué ocurre si el DNI se extravía en fechas cercanas al proceso electoral y cuáles son los pasos que deben seguir los electores para obtener un duplicado. Estas aclaraciones buscan que los ciudadanos puedan regularizar su situación con anticipación y participar sin problemas en la jornada electoral.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE TRAMITAR EL DUPLICADO DEL DNI PARA VOTAR?

Reniec informó que las personas que pierdan su documento o sufran un robo pueden solicitar un duplicado incluso pocos días antes de la jornada electoral. Para iniciar el procedimiento se recomienda presentar primero una denuncia policial que deje constancia del extravío. Luego, el ciudadano puede gestionar el trámite de forma virtual mediante la página oficial de la institución o utilizando el aplicativo DNI Biofacial.

También existe la posibilidad de realizar el proceso en las oficinas del organismo. Sin embargo, la entidad aconseja no esperar al último momento, ya que contar con el documento en buen estado evitará complicaciones cuando llegue el día de sufragio.

¿SE PUEDE VOTAR CON LA CONSTANCIA C4 SI SE PERDIÓ EL DNI?

Uno de los documentos que suele generar confusión entre los ciudadanos es la constancia C4. Reniec aclaró que este certificado únicamente acredita que una persona está registrada en el sistema de identificación del país, pero no sustituye al DNI.

En ese sentido, presentar este documento no permite emitir el voto en la mesa electoral. La institución recordó que el Documento Nacional de Identidad es el único medio válido para identificarse durante el proceso electoral, por lo que se debe contar con el documento físico al momento de acudir al local de votación.

¿SE PUEDE VOTAR CON EL DNI AZUL?

Respecto al tipo de documento, Reniec indicó que el DNI azul continúa siendo plenamente válido para realizar trámites y también para participar en los comicios, siempre que se encuentre vigente. No es obligatorio reemplazarlo por la versión electrónica si aún está dentro de su periodo de validez.

Actualmente la institución emite el DNI electrónico 3.0, una versión que incorpora mayores medidas de seguridad y un chip criptográfico que facilita la identificación en servicios digitales y presenciales. No obstante, quienes tengan un documento vigente pueden utilizarlo sin inconvenientes el día de la votación.

¿QUÉ PASA SI TU DNI ESTÁ VENCIDO O SI CAMBIASTE DE DOMICILIO?

Las personas cuyo documento ya caducó deben revisar la fecha de vencimiento y realizar la renovación correspondiente. Este trámite tiene un costo de 30 soles y el pago puede efectuarse mediante la plataforma Pagalo.pe, con Yape o en agentes del Banco de la Nación. Tras completar el proceso, el ciudadano recibirá el nuevo DNI electrónico.

En cuanto al domicilio, Reniec explicó que el padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 se cerró el 14 de octubre de 2025. Por ese motivo, cualquier cambio posterior en la dirección registrada no modificará el lugar asignado para votar. Cada elector deberá acudir al distrito que figuraba en su documento hasta esa fecha, según informa Infobae.

