Hoy diversos especialistas recomiendan la práctica de deportes incluso como el boxeo, sin embargo, muchas veces el ámbito profesional termina evidenciando una rudeza que estremece cuando nos referimos al pugilismo. Al respecto, hoy llama la atención el brutal nocaut propinado por parte de peleador que ahora se encuentra en el ojo de la tormenta, y cuyo golpe a rival genera controversia.

ESTE NOCAUT ESTREMECE EL MUNDO DEL BOXEO Y GENERA POLÉMICA A NIVEL GLOBAL

Cada unas de las disciplinas o ejercicios practicados a nivel global, conlleva reales peligros, y en esta ocasión logra evidenciarse mediante el boxeo, y más puntualmente la pelea válida por el título mundial de peso crucero.

La noche del sábado 6 de diciembre, Jai Opetaia medía fuerzas contra Huseyin Cinkara, y buscando revalidar su condición como campeón de la FIB, saltaba al cuadrilátero confiando en la potente pegada que lo caracteriza.

Transcurrido siete asaltos, llegaba el octavo donde el boxeador australiano marcaría la diferencia gracias a gancho de izquierda que no solo derribaría a oponente de manera definitiva, sino que lo terminaría mandando al hospital de manera literal a fin de recibir atención especializada tras nocaut.

Según la información compartida de inmediato, y por parte de los organizadores del evento, Huseyin Cinkara sufrió contusión cerebral con pequeña hemorragia y una fractura leve en la vértebra C1 que afortunadamente no requería de cirugía, pero si algunos días bajo observación médica.

“Gracias a Dios estoy bien de salud”, refirió el púgil turco-alemán a través de publicación realizada mediante redes sociales, y donde si bien se certifica que hoy está fuera de peligro, revela sentirse triste porque “queríamos este partido con todo nuestro corazón”.

LA ESTRELLA DE UFC CUYO NOCAUT TAMBIÉN SE VOLVIÓ VIRAL EN 2025

Con 32 años de edad, esta figura de la MMA a la cual vamos a referirnos, viene creciendo de manera vertiginosa dentro de lo que significa una UFC cuya batalla estelar del sábado 15 de noviembre, lo tendría como protagonista luchando contra Leon Edwards.

Por la división de peso wélter, el Madison Square Garden fue el escenario de la contienda donde Carlos Prates le ganaría al popular ‘Rocky’ tras propinarle nocaut que se volvería viral junto a gestos previos mientras era sometido a golpes durante el primer asalto.

Luego del round a partir del cual Leon Edwards parecía tener todo controlado, el luchador brasileño de 32 años, y caracterizado por las grandes finalizaciones, saldría al R2 listo para concluir la batalla gracias a certero puñetazo que asimismo lo haría recibir la suma ascendente a los 50 mil dólares como bono otorgado a las “mejores performances de la noche”.

"Estaba tranquilo porque entreno con Caio Borralho, él me enseña muchas cosas. Sabía que me iban a derribar, no me preocupaba“, reveló Carlos Prates para las cámaras de la UFC, y esto acerca de los gestos virales que evidenciaron entre calma y desinterés mientras ‘Rocky’ lo sujetaba por el cuello, y le propinaba aparentes brutales golpes hacia el pómulo derecho del rostro.