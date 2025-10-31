Miles de maestros en todo el país que se preparan para rendir el Nombramiento Docente 2025 deberán ajustar su calendario. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la reprogramación oficial del examen nacional, así como de otras etapas del proceso. La medida también alcanza a los concursos de Ascenso y de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas.

Con el nuevo cronograma, se han establecido nuevas fechas para la publicación de locales, la aplicación de la prueba y la difusión de resultados, tanto a nivel nacional como descentralizado. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SERÁ EL EXAMEN DE NOMBRAMIENTO DOCENTE 2025?

El Minedu confirmó que la prueba nacional del Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) y del Concurso de Ascenso 2025 se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre de 2025.

Los postulantes podrán conocer su local de evaluación el 10 de noviembre de 2025, ingresando al portal institucional del ministerio, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ EL MINEDU CAMBIÓ EL CRONOGRAMA?

Según la Dirección de Evaluación Docente, la modificación responde a dificultades operativas y logísticas surgidas durante la contratación de los servicios encargados de aplicar las pruebas.

El ministerio explicó que el cambio busca asegurar transparencia y confiabilidad en todas las etapas del proceso, evitando contratiempos para los postulantes.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA NACIONAL?

El 5 de diciembre de 2025 se publicarán los resultados preliminares del examen, a través del aplicativo habilitado por el Minedu.

Los docentes podrán presentar reclamos sobre su puntaje entre el 6 y el 12 de diciembre, y estos serán resueltos del 10 al 18 de diciembre de 2025.

Finalmente, los resultados finales de la etapa nacional se difundirán el 18 de diciembre de 2025, una vez culminada la revisión de los reclamos.

¿QUÉ ETAPAS VIENEN DESPUÉS DEL EXAMEN?

Tras la prueba nacional, el proceso continuará con la etapa descentralizada, en la que se evaluará la documentación y la trayectoria profesional de los postulantes clasificados. Esta fase se desarrollará en varias etapas:

Actualización del legajo personal: del 10 al 22 de diciembre de 2025, los postulantes deberán presentar sus documentos actualizados ante la DRE o UGEL correspondiente para confirmar su información profesional.

del 10 al 22 de diciembre de 2025, los postulantes deberán presentar sus documentos actualizados ante la DRE o UGEL correspondiente para confirmar su información profesional. Solicitud del informe escalafonario: entre el 5 y el 15 de enero de 2026, el Comité de Evaluación solicitará los informes oficiales al área de Escalafón para cada participante.

entre el 5 y el 15 de enero de 2026, el Comité de Evaluación solicitará los informes oficiales al área de Escalafón para cada participante. Verificación y valoración de trayectoria profesional: del 6 al 21 de enero de 2026, se revisará el cumplimiento de requisitos, se identificarán posibles causales de retiro y se evaluará la trayectoria laboral, además de aplicar bonificaciones por discapacidad si corresponde.

del 6 al 21 de enero de 2026, se revisará el cumplimiento de requisitos, se identificarán posibles causales de retiro y se evaluará la trayectoria laboral, además de aplicar bonificaciones por discapacidad si corresponde. Publicación de resultados preliminares: el 23 de enero de 2026, mediante el aplicativo dispuesto por la DIED.

el 23 de enero de 2026, mediante el aplicativo dispuesto por la DIED. Presentación de reclamos: del 26 al 29 de enero de 2026, los postulantes podrán solicitar la revisión de resultados ante el Comité de Evaluación.

del 26 al 29 de enero de 2026, los postulantes podrán solicitar la revisión de resultados ante el Comité de Evaluación. Resultados finales de la etapa descentralizada: el 3 de febrero de 2026, con las calificaciones definitivas y el orden de mérito publicado oficialmente.

(Foto: Andina)

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN LOS GANADORES Y DESDE CUÁNDO REGIRÁ EL ASCENSO?

La publicación de los ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso está programada para el 5 de febrero de 2026, mientras que los ganadores de la asignación excepcional se darán a conocer un día después.

Posteriormente, la emisión de las resoluciones de ascenso se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de febrero de 2026, y la vigencia oficial del ascenso comenzará el 1 de marzo de 2026.