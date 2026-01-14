En distintos países es común asignar un nombre simbólico a cada año, una práctica que suele estar ligada a tradiciones antiguas. En el Perú, esta costumbre también se mantiene, aunque con un enfoque distinto: resaltar valores, prioridades y mensajes de interés nacional. En ese contexto, existe mucha expectativa por la denominación que llevará el año 2026, cuya llegada está cada vez más cerca. A continuación, te explicamos cuál es el nombre elegido y qué otros aspectos relevantes debes conocer al respecto.

¿Cuál será el nombre oficial del año 2026 en Perú?

Hasta el momento, el año 2026 no cuenta con una denominación oficial. Sin embargo, cuando esta sea definida y aprobada mediante un decreto supremo, su uso será obligatorio en todos los documentos y comunicaciones de las entidades públicas. En el sector privado, en cambio, su empleo quedará a criterio de cada institución.

La denominación oficial de cada año suele definirse en los últimos días del calendario anual, por lo que en las próximas semanas se espera que se anuncie formalmente el nombre que llevará. Cabe recordar que el 2025 fue designado como el “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”.

Cómo eligieron el nombre del año 2025 en Perú

El Gobierno de Dina Boluarte decidió que el nombre del año 2025 sea “Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión” , en homenaje a uno de los personajes más trascendentales en el proceso de independencia de nuestro país. Cabe destacar que esto se conocía desde hace unos meses, pero todavía no se publicó el documento oficial.

La consolidación del Perú como patria se produjo a partir de hechos independentistas donde precursores e ideólogos resaltaron por involucrarse en asuntos políticos y hasta llegaron a redactar parte de la primera Constitución Política, siendo por ello que desde el Gobierno Regional (Gore) La Libertad hoy llega la propuesta de César Acuña dirigida a Dina Boluarte buscando realzar y distinguir a uno de los personajes históricos más importantes de dicha región mediante la denominación del Año 2025.

Cabe resaltar y recordar, que según refiere el Estado oficialmente, el expresidente Fernando Belaúnde Terry dispuso en 1963 que el Gobierno de turno asigne un nombre oficial a cada año con la finalidad de que sea utilizado obligatoriamente por todas las instituciones públicas y entidades que conforman el Poder Ejecutivo en documentos oficiales durante los próximos 12 meses.

Cuál es la importancia de José Faustino Sánchez Carrión

“José Faustino Sánchez Carrión nació en el pueblo de Huamachuco, en el actual departamento de La Libertad el 13 de febrero de 1787 y fue bautizado tres días después de haber nacido, el 16 de febrero de 1787″.

“Fue hijo de Agustín Sánchez Carrión, quien se dedicó a la explotación de minas y algunas estancias en la región de Huamachuco, y de Teresa Rodríguez y Ledesma”.

“El padre de José Faustino llegó a desempeñar varios cargos administrativos como el de administrador de Correos de los partidos de Cajamarquilla y Huamachuco, y en 1805 el de alcalde de Huamachuco”.

“Tras el fallecimiento de su madre, en 1802 ingresó al Real Seminario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo, pero dos años después dejó este centro de estudios y se trasladó a Lima para estudiar Leyes en el Convictorio de San Carlos”.

“José Faustino Sánchez Carrión comenzó a involucrarse en asuntos políticos, iniciando su actividad en 1812 al apoyar en las elecciones de ese año para las Cortes de Cádiz a José Matías Vázquez de Acuña, conde de la Vega del Ren, conocido personaje liberal”.

“En junio de 1821 se dirigió a Huamachuco debido a la muerte de su padre, y a fines de ese mismo año estaba en Lima pasando a formar parte de la “Junta Conservadora de la libertad de Imprenta” presidida por Toribio Rodríguez de Mendoza””.

“José Faustino Sánchez Carrión empezó a escribir sus famosas cartas firmadas por el Solitario de Sayán, la primera de las cuales apareció en agosto de 1822 en el diario La Abeja Republicana, que él había fundado junto con Francisco Javier Mariátegui”.

“Tras la instalación del Primer Congreso Constituyente en septiembre de 1822 fue elegido secretario de la primera mesa de esta Asamblea, y unos meses después fue hecho miembro de la Comisión de Constitución junto a reconocidos personajes, como Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui, etc.”.

“Apoyando al general venezolano durante su estadía en Perú, el Congreso lo eligió, junto al poeta Olmedo, para que viajaran a Guayaquil con el objetivo de invitar al Libertador a que continuase la guerra de la independencia”.

“También fue nombrado ministro general de los Negocios del Perú en abril de 1824, y en febrero de 1825 ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores; formando también parte de un Consejo de Gobierno encargado del mando junto a La Mar y Unanue, tras el viaje de Bolívar por el sur del país”

Fuente: Real Academia de la Historia

