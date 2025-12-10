Nueva moneda de un sol rinde homenaje a la cultura Nasca | Foto: difusión
Nueva moneda de un sol rinde homenaje a la cultura Nasca | Foto: difusión
Miles de peruanos vienen coleccionando monedas con distintos diseños de símbolos emblemáticos del país. Objetos que se plasman en la cara de la moneda como flora, fauna, monumentos, personajes y mucho más. En ese sentido, el ha continuado añadiendo diseños a la serie numismática.

Esta nueva moneda de un sol tiene como protagonista a la cultura Nasca y pertenece a la serie “Cerámica Precolombina Peruana”.

De acuerdo con lo señalado por el BCRP, ya se encuentran en circulación 10 millones de unidades de esta moneda. Podrás acceder a este exclusivo diseño con las transacciones diarias de dinero que realices cuando recibas vuelto o efectivo; sin embargo, no es la única manera.

También puedes adquirir la moneda en la , página donde venden un paquete de 10 estuches a S/ 20. Es decir, podrás acceder a 10 monedas a un precio unitario de S/ 2 por moneda.

La nueva moneda de S/ 1 comenzó a circular en la economía peruana este 4 de diciembre de 2025. Su valor continúa siendo de un nuevo sol; su peso es de 7,32 gramos, 25,50 mm de diámetro y de canto estriado.

En la cara podrás ver una imagen de cerámica referente a la cultura Nasca. Finalmente, en el anverso, al igual que otros ejemplares, puedes encontrar el Escudo de Armas.

