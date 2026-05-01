Por Redacción EC

En el Congreso de la República se han presentado diversas iniciativas legislativas que plantean una nueva liberación de fondos previsionales administrados por las AFP, lo que abriría la posibilidad de un retiro en 2026. En total, son seis los proyectos impulsados por distintas bancadas que proponen permitir a los afiliados disponer de parte de sus ahorros previsionales, en lo que sería una eventual novena autorización de retiro desde que se habilitaron estas medidas extraordinarias en años anteriores. Las propuestas coinciden en un punto central: autorizar el acceso de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a aproximadamente S/ 22,000 según el valor proyectado para 2026, siempre que el afiliado cuente con saldo disponible en su cuenta individual. El debate en torno a estas iniciativas vuelve a poner en agenda la discusión sobre el uso de los fondos de pensiones y su impacto en la seguridad previsional a largo plazo. A continuación, te contamos todos los detalles.