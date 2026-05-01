En el Congreso de la República se han presentado diversas iniciativas legislativas que plantean una nueva liberación de fondos previsionales administrados por las AFP, lo que abriría la posibilidad de un retiro en 2026. En total, son seis los proyectos impulsados por distintas bancadas que proponen permitir a los afiliados disponer de parte de sus ahorros previsionales, en lo que sería una eventual novena autorización de retiro desde que se habilitaron estas medidas extraordinarias en años anteriores. Las propuestas coinciden en un punto central: autorizar el acceso de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a aproximadamente S/ 22,000 según el valor proyectado para 2026, siempre que el afiliado cuente con saldo disponible en su cuenta individual. El debate en torno a estas iniciativas vuelve a poner en agenda la discusión sobre el uso de los fondos de pensiones y su impacto en la seguridad previsional a largo plazo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Nuevo retiro AFP en el 2026? Esto se sabe sobre 6 proyectos en el Congreso para acceder a 22,000 soles de tus fondos

Pese a que desde febrero se han presentado diversas iniciativas para un nuevo retiro de fondos de las AFP, el tema aún no ha avanzado en el plano legislativo. En la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República no se ha programado la sustentación de ninguno de estos proyectos.

Asimismo, hasta el momento no se ha elaborado un predictamen que incorpore estas propuestas dentro del debate formal. Esta falta de avance mantiene en suspenso la evaluación de la medida, a la espera de que sea incluida en la agenda de trabajo de la comisión correspondiente.

Los 6 proyectos a evaluar

El primer proyecto fue presentado el 12 de febrero por Américo Gonza Castillo, de Perú Libre, e incluye además la devolución total de los fondos para los herederos de afiliados fallecidos.

Posteriormente, el 18 de febrero, Darwin Espinoza Vargas, de Podemos Perú, presentó una iniciativa similar centrada en el retiro de hasta 4 UIT.

El 23 de febrero, Alfredo Pariona Sinche, de la Bancada Socialista, también impulsó una propuesta en la misma línea, replicando el monto máximo de acceso.

Más adelante, el 20 de marzo, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, de Renovación Popular, ingresó un nuevo proyecto con condiciones equivalentes.

El 7 de abril, Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, presentó otra iniciativa reiterando el retiro de hasta 4 UIT.

Finalmente, el 30 de abril, Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, sumó una sexta propuesta con el mismo alcance.

En conjunto, estas iniciativas reflejan el interés de distintos grupos parlamentarios por reabrir el debate sobre la disponibilidad de los fondos previsionales, aunque aún no han sido debatidas en comisión.

¿Qué tipos de aporte AFP existen?

Existen dos tipos de aportes voluntarios con distintos propósitos:

Aportes voluntarios con fin previsional: destinados a mejorar el fondo de jubilación de los afiliados y así asegurar una mejor pensión al momento de retirarse. Estos fondos solo pueden ser utilizados por el afiliado al momento de jubilarse.

Aportes voluntarios sin fin previsional: una opción completamente flexible que permite al afiliado disponer del dinero en cualquier momento. Estos aportes son ideales para metas de ahorro a corto y mediano plazo, como estudios avanzados, compras importantes, emergencias médicas, entre otros casos.