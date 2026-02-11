En diferentes momentos de la vida —por motivos laborales o trámites personales— es necesario disponer de documentos oficiales con certificación válida. Entre los más solicitados figura el acta de nacimiento. A continuación, te explicamos cómo tramitar una copia legalizada de este documento y qué aspectos debes considerar para completar el proceso correctamente.

¡Olvídate de las colas! Así obtienes una copia de tu partida de nacimiento en Reniec en minutos

Las personas mayores de edad que requieran una copia certificada de su acta de nacimiento, matrimonio o defunción pueden gestionarla a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En caso de que el documento no esté registrado en formato digital en la base de datos, el trámite deberá realizarse de forma presencial en la municipalidad donde se registró el evento.

Cuando la inscripción se realizó en una oficina consular del Perú en el exterior, la gestión de copias certificadas debe tramitarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para comprobar si el acta está registrada en la base de datos del Reniec, el primer paso del proceso consiste en ingresar la fecha del nacimiento, matrimonio o defunción, así como los nombres completos del titular del registro.

Cuáles son los requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.