En muchos momentos de la vida —por motivos de trabajo o asuntos personales— se vuelve indispensable presentar documentación oficial con validez legal. Entre los certificados más solicitados figura el acta de nacimiento. Por ello, es importante conocer cómo obtener una copia autenticada de este documento y qué aspectos considerar para evitar inconvenientes durante el proceso. Las personas adultas que necesiten versiones certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción pueden gestionarlas a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En caso de que el registro no forme parte de su sistema digital, la solicitud deberá realizarse directamente en la municipalidad donde se efectuó la inscripción correspondiente. Si la inscripción se efectuó en un consulado peruano en el extranjero, la solicitud de copias certificadas debe realizarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Para comprobar si el acta figura en los archivos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es necesario proporcionar ciertos datos clave. Entre ellos, se solicita la fecha en la que ocurrió el nacimiento, matrimonio o fallecimiento, además de los nombres completos de la persona inscrita.

Cuáles son los requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.