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En muchos momentos de la vida —por motivos de trabajo o asuntos personales— se vuelve indispensable presentar documentación oficial con validez legal. Entre los certificados más solicitados figura el acta de nacimiento. Por ello, es importante conocer cómo obtener una copia autenticada de este documento y qué aspectos considerar para evitar inconvenientes durante el proceso. Las personas adultas que necesiten versiones certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción pueden gestionarlas a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En caso de que el registro no forme parte de su sistema digital, la solicitud deberá realizarse directamente en la municipalidad donde se efectuó la inscripción correspondiente. Si la inscripción se efectuó en un consulado peruano en el extranjero, la solicitud de copias certificadas debe realizarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.