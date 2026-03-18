En el Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) se mantiene como uno de los documentos más importantes para los ciudadanos, ya que no solo sirve para identificarse, sino también para gestionar trámites legales, acceder a servicios bancarios, escolares, médicos y programas estatales. Con el objetivo de simplificar estas gestiones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha implementado la posibilidad de realizar los pagos correspondientes a los trámites de manera digital. Entre las opciones disponibles, los usuarios pueden usar la aplicación Yape o acudir a agentes autorizados del Banco de Crédito del Perú (BCP), siguiendo instrucciones claras y fáciles de ejecutar. Esta modalidad busca que los usuarios completen sus pagos de manera rápida y segura, evitando largas colas y desplazamientos innecesarios. Además, el sistema permite llevar un registro automático de las transacciones, lo que brinda mayor transparencia y control sobre los procedimientos realizados.

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Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape : Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación. Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.

¿Quiénes pueden acceder al DNI gratis en 2026?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.

¿Cómo cambiar tu decisión sobre donar órganos en tu DNI? Así puedes hacerlo

Si en algún momento decidiste modificar tu postura respecto a la donación de órganos y tejidos y quieres que esa elección quede registrada oficialmente en Reniec, puedes solicitar la actualización de tu DNI. Este trámite permite que tu decisión quede consignada de manera formal. Es importante tener en cuenta que cualquier cambio en los datos personales implica la emisión de un nuevo documento, lo que garantiza que la información impresa en tu DNI esté actualizada y refleje con precisión tu voluntad vigente.

Hazlo así en 3 pasos

1) Paga tu trámite

Si tienes DNI azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si tienes DNI electrónico: S/ 34.00 con el código de tributo 00730.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Solicita tu rectificación

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano e indícale al registrador el trámite que deseas realizar. Él ingresará la información al sistema, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega (aproximadamente 10 días hábiles ).

3) Recoge tu DNI

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI Electrónico se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega se ampliará a 15 días hábiles más aproximadamente.

Ten en cuenta que la entrega del DNI Electrónico es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.



