Por Redacción EC

En el Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) se mantiene como uno de los documentos más importantes para los ciudadanos, ya que no solo sirve para identificarse, sino también para gestionar trámites legales, acceder a servicios bancarios, escolares, médicos y programas estatales. Con el objetivo de simplificar estas gestiones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha implementado la posibilidad de realizar los pagos correspondientes a los trámites de manera digital. Entre las opciones disponibles, los usuarios pueden usar la aplicación Yape o acudir a agentes autorizados del Banco de Crédito del Perú (BCP), siguiendo instrucciones claras y fáciles de ejecutar. Esta modalidad busca que los usuarios completen sus pagos de manera rápida y segura, evitando largas colas y desplazamientos innecesarios. Además, el sistema permite llevar un registro automático de las transacciones, lo que brinda mayor transparencia y control sobre los procedimientos realizados.